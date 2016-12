Mãe diz que forjou sequestro de filho para pagar celular

Em depoimento à polícia, a mãe que forjou o sequestro do próprio filho de apenas um ano e três meses, relatou que praticou o crime porque precisava do dinheiro para pagar o celular de uma pessoa que havia quebrado durante uma briga. A suspeita foi presa na última quarta-feira (21).

“Ela disse que estava sendo cobrada por essa pessoa, que queria o celular de volta ou dinheiro. Durante o depoimento, ela informou que como não tinha dinheiro para pagar porque o aparelho, resolveu forjar o sequestro do filho para extorquir os próprios pais, pois sabia que o pai havia recebido uma certa quantia em dinheiro de uma indenização trabalhista”, disse a delegada, Juliana Tuma, da delegada Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Ainda de acordo com a delegada, a mãe da criança informava que os supostos sequestradores estariam exigindo a quantia de R$ 7 mil para pagar o resgate da criança, caso contrário ele seria machucado.

A farsa foi descoberta depois que a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) percebeu o nervosismo da mãe de 23 anos. Ela foi revistada e os policiais encontraram um celular embaixo dos seios da mulher. No aparelho estavam as mensagens que ela mesmo enviou exigindo o resgate.

A mulher revelou que o filho estava na casa de amigos, no Bairro Novo Aleixo. Segundo a delegada, a família que estava cuidando da criança não tinha conhecimento do crime cometido pela mãe do bebê.

A suspeita revelou ainda que deixou o filho dela na casa dessa família com a desculpa que precisaria resolver problemas pessoais e no dia seguinte voltaria para pegar a criança.

Ela foi autuada em flagrante por extorsão e comunicação falsa de crime e, após os procedimentos cabíveis, será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

Relembre o caso

De acordo com a delegada Juliana Tuma, na tarde da última terça-feira (20), por volta das 17h, a mulher compareceu na sede da delegacia, informando que seu filho de 1 ano e 3 meses, havia sido sequestrado, por volta das 16h daquele mesmo dia.

Na ocasião, conforme o depoimento da autora, ela estaria indo levar o filho dela para tomar vacina, quando foi abordada por dois homens, em um carro de cor cinza e placa NOW-0855.

Após consulta nos registros policiais, a placa direcionava a uma motocicleta modelo Honda CG 125 Fan, de cor preta. A mulher ainda chegou a participar das diligências com a equipe de investigação da Depca em busca da criança.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO