Mãe denuncia que escola municipal no Santa Etelvina está sem ar-condicionado há 3 meses

Pais de alunos, do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Poeta Álvaro de Azevedo, denunciam que na instituição as condições em sala de aula estão péssimas, devido os condicionadores de ar estarem quebrados, causando reclamação dos alunos por causa do calor excessivo. O Cmei está localizado na rua Jabal, quadra K2, Parque Santa Tereza, bairro Santa Etelvina, Zona Norte.

Mãe de uma das alunas da escola municipal, Erivânia Castro, 40, informou que a filha já passou mal durante as aulas e precisou ser liberada. “As crianças, além de sofrerem com o calor, ainda estudam do lado de fora da sala de aula, em um corredor”, denunciou.

No local, a mãe da criança fez algumas imagens com um aparelho celular, que mostram a condição dos condicionadores que deveriam operar para a refrigeração do lugar, porém, segundo Erivânia, estão sem funcionar há quase três meses.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que houve o aumento de problemas com os condicionadores de ar devido às altas temperaturas na cidade e por causa das constantes quedas de energia. Mas, garante a manutenção de todos os aparelhos das unidades de ensino, com frequência, mesmo no período de calor excessivo.

A Semed explicou que está em fase final de aquisição de novos condicionadores que começarão a ser entregues no próximo mês. Além disso, garantiu que uma equipe do setor de manutenção vai até a escola verificar a situação relatada.

Portal EM TEMPO