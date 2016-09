Mãe denuncia irregularidade no transporte escolar, em Manacapuru

A funcionária pública Jeane Nascimento, 26, denunciou ao EM TEMPO Online, na tarde desta quarta-feira (14), a má condição do transporte escolar que leva os estudantes do ramal Santo Antônio – no quilômetro 59, da Rodovia Manoel Urbano (AM-070) – à escola Municipal Bendito Gomes, localizada próxima ao início do ramal. O transporte é fornecido pela Secretaria Municipal de Educação de Manacapuru (Semec).

O principal problema, segundo a denunciante, é o motorista, identificado apenas como ‘Ulisses’ que tem danificado com frequência o ônibus devido as contínuas manobras arriscadas no ramal. Segundo a funcionária, não há segurança alguma para as crianças. “Ele transporta diariamente 34 crianças divididas em dois horários, pois faz percurso de seis quilômetros. O ramal é ruim, pois não tem asfalto. Não é possível o motorista dirigir em alta velocidade. Nós, pais de alunos, estamos indignados com a maneira que o motorista vem dirigindo”, disse.

A funcionária pública ainda afirmou que o ônibus escolar chega a passar até 15 dias parado para conserto, o que tem prejudicado os alunos, principalmente os mais humildes, que ficam sem ir à escola durante esse período. “Coloca em risco as vidas e destrói o patrimônio público, que fica geralmente 15 dias parado para sua recuperação e ser utilizado novamente. Algumas crianças de famílias mais humildes, não vão à escola durante a falta do transporte. O motorista fica esse período sem fazer o percurso e recebe seu salário normalmente”, denunciou a mãe.

Jeane afirmou ainda que foi feito um abaixo-assinado com 59 assinaturas de moradores do ramal, com pedido de demissão do motorista.

“Esse documento chegou até as mãos do secretário de educação do município de Manacapuru, Wellington de Oliveira Sena. Pedimos a ele para colocar uma pessoa mais responsável. O vereador de Manacapuru, Robson Nogueira, que é um grande representante do ramal, nos disse que o secretário comunicou que iria aguardar para tomar algumas providências, pois o motorista passou por uma seletiva, que precisa ser respeitada até o fim do contrato, que provavelmente termina no final do ano”, explicou a delatora.

A reportagem do EM TEMPO tentou entrar em contato com a comunicação da Prefeitura de Manacapuru, mas não obteve sucesso.

Por João Paulo Oliveira