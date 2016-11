Mãe de bebê jogando no rio Negro é agredida por companheiro, em Novo Airão; ciúmes teria sido a motivação

Cleudes Maria Batista de Moraes, 23, a mãe do bebê Pablo Pietro, que desapareceu após ser arremessado no rio Negro, em agosto de 2015, voltou a ser notícia policial. Dessa vez ela foi agredida fisicamente pelo atual companheiro, no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). O homem foi preso em flagrante.

O fato ocorreu na tarde desta terça-feira (8), na rua Maria Rufina, no bairro do Chicó, onde Cleudes estava morando. Segundo a polícia, o homem identificado como Jhones Barboza, 20, foi preso pela Polícia Militar local após agredi-la.

De acordo com o delegado Glaúcio Oliveira, titular da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a discussão entre o casal teve início, supostamente, por ciúmes. Na ocasião, o autor agrediu a vítima com socos e pontapés e em seguida a ameaçou com uma faca. Os familiares do homem, que moram próximo ao local do fato, acionaram os policiais.

Cleudes e o companheiro foram conduzidos para o 77° DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Jhones foi indiciado pelo crime de violência doméstica. Na delegacia foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 295, e após realizar o pagamento, o suspeito foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Desde de 2015, após o desaparecimento de Pablo Pietro, Cleudes ficou conhecida no meio policial. Ela e o ex-marido, Josias de Oliveira Alves, 29, são suspeitos de terem jogado o próprio filho, de apenas quatro meses, no rio Negro, durante uma discussão.

Na época, Cleudes chegou a ser presa, mas devido Josias confessar o crime, ela foi liberada. Josias também foi preso, mas atualmente está aguardando o julgamento em liberdade.

Em maio desde ano, Cleudes foi presa junto com quatro pessoas por tráfico de drogas no município de Manacapuru (a 89 quilômetros da capital), mas devido a falta de provas foi liberada.

