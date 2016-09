Maduro manifesta intenção de construir boas relações com os Estados Unidos

Após se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, manifestou a intenção de construir boas relações e uma pauta bilateral positiva com Washington.

O encontro entre Maduro e Kerry ocorreu segunda-feira (27), na cidade colombiana de Cartagena, depois de os dois terem participado da cerimônia de assinatura do acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

“Eu queria e quero um diálogo de melhores relações com Barack Obama, bem como com o futuro presidente ou presidenta, seja quem chegar [ao poder] por lá” – declarou o líder venezuelano em seu programa semanal “Em contato com Maduro”.

Segundo Maduro, em geral o encontrou com Kerry se deu em clima diplomático e agradável