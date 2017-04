Maduro é vaiado e atacado com objetos após desfile militar na Venezuela

Algumas pessoas vaiaram e lançaram objetos contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na terça-feira (11), no final de um desfile militar na comunidade de San Félix, no estado de Bolívar. O presidente foi então retirado rapidamente do local.

Maduro cumprimentava os participantes após o término do desfile, quando algumas pessoas na platéia começaram a atirar objetos contra ele, segundo as imagens da emissora de TV que transmitia o ato e que foi interrompido quando começou o ataque.

As imagens mostram a equipe de segurança da presidência cercando o governante para evitar que ele fosse agredido.

Nas redes sociais circulam outros vídeos que mostram alguns momentos do incidente, após a transmissão do evento ter sido interrompida. Nas imagens das redes sociais é possível ouvir insultos e vaias direcionadas ao presidente venezuelano.

O ministro da Informação, Ernesto Villegas, também divulgou imagens da saída de Maduro do local, momentos antes do incidente, mas nestas imagens o presidente está rodeado por centenas de apoiadores.

Os opositores reagiram pelo Twitter. Entre eles, o presidente do Parlamento venezuelano, Julio Borges, e o também deputado opositor Henry Ramos Allup.

“Nicolás. O povo de San Félix te ama e quer te alimentar. É por isso que atiraram ovos, tomates, verduras, cascas de bananas e outras coisas”, afirmou Ramos.

Borges, por sua vez, disse na mesma rede social que “o povo de San Félix como toda Venezuela, rejeita Maduro e repudia sua ditadura”.

Agência EFE