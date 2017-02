Madonna consegue permissão para adotar mais duas crianças na África

Madonna recebe da Suprema Corte do Malawi, na África, permissão para adotar mais duas crianças. A autorização foi concedida nesta terça-feira (7).

David Banda e Mercy James, ambos atualmente com 11 anos de idade, foram adotados pela cantora no Malawi em 2006 e 2009, respectivamente. Agora, eles poderão ganhar irmãos conterrâneos, além de Lourdes Maria, de 20 anos, e Rocco Ritchie, de 16, filhos biológicos da cantora.

Autoridades do Malawi divulgaram que a cantora esteve pessoalmente no tribunal de Lilongwe, capital do país. Lá, ela mantém uma organização humanitária, a Raising Malawi, que garante educação e saúde para crianças órfãs ou em situação de vulnerabilidade.

Na imagem acima, Madonna, Mercy e David posam com o cartaz do documentário ‘Eu Não Sou Seu Negro’. “Poetico, brutal, inspirador”, escreveu ela na postagem no Instagram. Na imagem abaixo, outra foto publicada na rede social, no dia das mães de 2016: “A aventura mais inspiradora e desafiadora da minha vida”, a cantora legendou.

Folhapress