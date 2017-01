Made in Amazonas: empresa baré produz o chocolate mais puro do mundo

A primeira fábrica de chocolates do Amazonas já é uma realidade. Ela deve produzir o mais puro chocolate do mundo, usando apenas amêndoa de cacau e açúcar, diferente de outros, este não contém glúten, lactose, gordura trans ou aromatizantes, pelo menos essa é a ideia do dono, Artur Coimbra, um biólogo de 33 anos, pesquisador e preocupado com a conservação do meio ambiente e desenvolvimento regional.

A Na’kau, que está incubada há dois anos, no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), na Zona Leste de Manaus, é uma marca de chocolates amazônicos, o nome é uma união da primeira sílada do nome da empresa “Na Floresta Alimentos Amazônicos” e da última sílaba da matéria prima do chocolate, cacau, em Tupi Guarani, isto é, Kakau.

Toda a história começou em 2012, quando Coimbra foi para o tradicional festejo do cacau, no município de Urucurituba, distante 100 km de Manaus. A partir de então, observando as necessidades dos produtores de cacau daquele município, notou que todo o cacau produzido em nosso estado era vendido à preços muito abaixo do mercado nacional, e ali mesmo constatou que o Amazonas não possuía nenhuma fábrica de chocolates, foi então que com o intuito de valorizar os produtos e produtores locais, começou a estudar sobre a cadeia produtiva daquele fruto e decidiu investir na área.

Como biólogo e com experiência de 10 anos em pesquisa e extensão rural na Amazônia e África pesquisou, estudou bastante, fez cursos em São Paulo, Bahia e na Venezuela, e hoje, a primeira e única fábrica de chocolates do Amazonas, funcionando com matéria prima totalmente amazônica começou suas atividades faz menos de 3 semanas.

Nos primeiros anos, a empresa não tinha endereço fixo, o trabalho era feito com uma pequena máquina para testes em casa, só em 2014 que foi para a incubadora do Ifam e foram mais dois anos de pesquisas, espera de licenças e investimento em maquinários até começar a produção.

O Chocolate: Produção

Exigente e cuidadoso com o produto, Coimbra acompanha de perto todo o processo da colheita da safra, pede para fazer prova nas amêndoas, e quando não pode ir pessoalmente faz o controle por telefone “Por aqui já dá pra saber quantos quilos vai dar, eu digo quanto eu preciso” conta.

A empresa tem o viés social, por isso pagam o dobro do valor normal cobrado por quilo de cacau para seu fornecedores, além disso, os trabalhadores devem receber uma participação nos lucros da empresa já está prevista para o final do ano. De acordo com Coimbra, a ideia é pagar a mais buscando conservação da floresta. “Pago a mais pelo cacau para diminuir o interesse pela extração ilegal de outros recursos naturais”.

Após muita conversa nas comunidades tentando sensibilizar e apresentando suas ideias de negócio, os três produtores que tiveram interesse na proposta junto com as condições de conservação ambiental, tem hoje o rosto estampado nas caixas do chocolate Na’kau.

A parceria foi fechada com três donos de cacoal da região, dona Dinorath Figueiredo, 59, seu Alexandre Pacoal, 81, e Arilson Grana, 46.

Após aceitar, então Coimbra estudou técnicas de fermentação e secagem e das sementes de amêndoas depois ensinou a eles.

Existe um cuidado muito grande que começa desde a colheita, cuidando da maturação do fruto, fermentação e secagem. “Nessa etapa que ensinei de fermentação você abre o cacau joga em caixas de madeira, como ele tem muito açúcar acontece essa fermentação dentro de 7 a 10 dias, você produz álcool, vira vinagre, aí a amêndoa perde a acidez, o sabor do cacau aflora, esse processo e fundamental para dar qualidade ao produto final que é o chocolate”.

Finalização

A delicadeza e o cuidado são vistos desde a embalagem, depois de prontos, nenhum chocolate sai se tiver algum pedaço quebrado ou marcas de manteiga na base.

O formato quadrado vem dos moldes importados de uma empresa em Gramado, Rio Grande do Sul, os desenhos são de traços indígenas e hieróglifos, lembrando os encontrados na floresta feita pelos povos antigos.

Laize Minelli

EM TEMPO