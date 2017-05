Macron vota em meio a uma grande expetativa popular

O candidato social liberal à Presidência da França, Emmanuel Macron, favorito em todas as pesquisas para a vitória, votou neste domingo (7), na localidade de Le Touquet, no Noroeste do país, em meio a uma grande expetativa popular e da imprensa. A informação é da Agência EFE.

Acompanhado de sua esposa Brigitte, Macron deixou sua casa nessa localidade turística por volta das 10h45 (horário local, 5h45 em Brasília) para dirigir-se à Câmara municipal, onde votou 15 minutos mais tarde.

O ex-ministro de Economia quer se tornar aos 39 anos no presidente mais jovem da República, mencionando que sua esposa, que tem 63, seria a primeira dama de mais idade a entrar no Palácio do Eliseu.

Centenas de pessoas rodearam o casal quando deixaram seu domicílio, na busca de um aperto de mãos ou de uma selfie.

Le Touquet é uma das praias mais próximas a Paris e a França vive um fim de semana prolongado, já que amanhã é feriado em comemoração ao final da Segunda Guerra Mundial.

Justamente por causa dos atos em memória dos mortos naquele conflito o presidente atual, François Hollande, convidou o candidato que sair ganhador das eleições de hoje.

Macrón votou em uma mesa diferente da que o fez no primeiro turno, quando foi ao salão de casamentos da Câmara municipal de Le Touquet, o mesmo no que se casou com Brigitte.

Após votar, o candidato cumprimentou vários moradores que tinham ido ao lugar, muitos mais do que os que se reuniram no mesmo local no primeiro turno.

Macron deve ficar o resto da manhã em família, antes de viajar para Paris, onde vai acompanhar o resto do dia de votação.

Sua equipe prevê que o candidato faça seu discurso depois dos resultados na esplanada perto do Museu do Louvre.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE