Macron vence eleições na França e defende união europeia

O centrista Emmanuel Macron, eleito no domingo (7) como o novo presidente da França, disse que vai trabalhar pela unidade do país e também se comprometeu a defender a França e a Europa em seu primeiro discurso após a vitória sobre a líder da extrema direita Marine Le Pen. A informação é da agência EFE.

Sozinho no comitê geral de sua campanha, Macron, que segundo as projeções derrotou Le Pen com 65% dos votos contra 35% da adversária, afirmou que a base de seu mandato será a “regeneração da vida pública”, além de prometer que trabalhará para “restabelecer os vínculos entre a Europa e os cidadãos franceses”.

“Defenderei a França, seus interesses vitais e sua imagem. Assumo o compromisso diante de vocês. Defenderei a Europa. Nossa civilização, nossa maneira de sermos livres, está em jogo. O presidente eleito garantiu também que a França estará na linha de frente na luta contra o terrorismo, dentro do próprio país como em nível internacional, independentemente do tempo que durar o conflito.

Ex-ministro da economia do atual presidente da França, François Hollande, Macron disse que uma nova página da longa história do país se abriu neste domingo e espera que esse novo capítulo seja “o da esperança e da

confiança renovada”.

“Brigarei com todas as minhas forças contra a divisão que nos debilita e nos abate. Servirei em vosso nome, com humildade e entrega, a partir dessa noite e durante os próximos cinco anos”, afirmou o presidente eleito no discurso.

Macron parabenizou Le Pen e disse estar disposto a ouvir “as divisões que levaram a alguns votos extremistas”. “Construiremos um futuro melhor”, concluiu na breve declaração, na qual destacou que será “digno” da confiança depositada em seu nome pelos franceses.

Comemoração

Após o resultado, Macron, comemorou a vitória com um discurso para seus eleitores. Ele destacou que o resultado obtido desde o lançamento de seu movimento político, o En Marche!, “não tem precedente nem equivalente” na história do país.

