Macron e Le Pen vão ao 2º turno na França

Os resultados preliminares das eleições francesas deste domingo (23) sugerem que tanto o centrista independente Emmanuel Macron quanto a direitista Marine Le Pen se classificaram para o segundo turno em 7 de maio.

Com 90% das urnas apuradas, Macron aparece com 23,50% dos votos, enquanto Le Pen tem 22,07%. É esperado que a vantagem do centrista se amplie, pois termina-se de contar mais tarde os votos dos grandes centros urbanos, que concentram eleitores mais liberais. As pesquisas de boca de urna indicavam que Macron receberia 23,9% dos votos e Le Pen teria 21,7%.

Pela contagem oficial, o candidato da centro-direita François Fillon aparece com 19,74% dos votos, seguido pelo nome da extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon com 19,47%. Ambos reconheceram a derrota e, enquanto Fillon convocou seus eleitores a votar em Macron, Mélenchon disse que consultaria seus apoiadores antes de declarar apoio a outro candidato. O socialista Benoît Hamon, que teve 6,20% dos votos, também disse apoiar Macron.

Em comício após a divulgação dos resultados, Macron pediu a seus apoiadores que tenham esperança na Europa e que se esforcem para garantir a unidade nacional. “Nós mudamos a cara da vida política francesa”, disse. Enquanto isso, Le Pen disse que sua qualificação para o segundo turno é um “resultado histórico” que representa o “orgulho francês”. “Chegou a hora de livrar a nação francesa das elites arrogantes que querem ditar como devemos nos comportar”, declarou.

A vitória de Macron e Le Pen é um golpe aos tradicionais Partido Socialista, atualmente no governo, e Republicanos (centro-direita), do ex-presidente Nicolas Sarkozy. Rejeitados nas urnas, eles agora abrem espaço para testar outras forças políticas. Se confirmado nas próximas horas, o resultado encerra um período de grande incerteza política no país -e abre uma segunda etapa, marcada pela discussão da própria identidade francesa.

O cenário da disputa entre Macron e Le Pen no segundo turno, já testado em pesquisas de opinião nos últimos meses, será provavelmente vencido pelo candidato centrista, ex-ministro da Economia -nunca antes eleito a um cargo público. Ele receberá 62% dos votos contra 38%, afirma o instituto Ipsos.

Diogo Bercito

FolhaPress