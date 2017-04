Macri destaca boas oportunidades para a Argentina após reunião com Trump

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, qualificou o encontro que teve, nesta quinta-feira (27), com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, como “maravilhoso”, destacando o “ambiente amistoso” entre suas equipes para aproveitar “as enormes oportunidades de integração econômica” entre os dois países. As informações são da agência EFE.

“Foi um encontro maravilhoso (…) Uma grande emoção, após muitos, muitos anos”, declarou Macri, em uma conferência de imprensa no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington, após o encontro na Casa Branca, ao referir-se à velha relação que ambos mantêm por questões empresariais.

Soluções

O presidente argentino contou que foram discutidos “muitos assuntos” durante o encontro, e que “a equipe (de Trump) esteve aberta a encontrar soluções” para alguns dos problemas enfrentados pela Argentina, como a suspensão temporária das importações de limões por Washington.

“Temas pequenos em comparação com as grandes oportunidades que existem, especialmente em matéria de energia. Temos laços econômicos muito pequenos com os EUA e queremos trabalhar para que sejam muito mais fortes”, disse Macri.

Ele lamentou o legado recebido de sua antecessora, Cristina Kirchner, em cujo governo, segundo disse, a Argentina “passou de ser um exportador líquido para se tornar um importador de petróleo”.

Macri é o segundo governante latino-americano a ser recebido por Donald Trump desde que chegou ao poder no último dia 20 de janeiro, após seu encontro com o peruano Pedro Pablo Kuczynski em marçob.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE