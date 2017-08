Maçonaria no AM comemora dia do maçom e explica mitos e verdades sobre a ordem

Reunião da ordem em Manaus -Foto: Arquivo Pessoal

Rodeada de segredos, especulações e mitos, a maçonaria já não é mais tão secreta como antes. A ordem, porém, sempre intriga e desperta a curiosidade das pessoas. Apesar de discreta, os maçons dizem que, com o passar dos anos, há poucos segredos na organização, que se mostra mais como uma ordem que busca ter um papel na sociedade. O dia do maçom no Brasil será comemorado no próximo domingo, dia 20 de agosto, quando completa 195 anos de existência no país, apesar de que, informalmente, é muito mais antiga. Mas, e você sabe o que é a maçonaria?

De acordo com o Grão-Mestre Estadual do Grande Oriente do Brasil no Amazonas, Armando Corrêa, a maçonaria é uma sociedade iniciática, com cunho filantrópico, filosófico, beneficente e social. Qualquer pessoa que queira fazer parte precisa passar por um processo de iniciação e seguir os preceitos estabelecidos. O nome da ordem vem do francês: Maçom quer dizer pedreiro, na língua francesa.

“A função da maçonaria para o maçom, como ordem, por meio dos ensinamentos, em símbolos e alegorias, tem a finalidade de melhorar o homem, que já é considerado bom, para torná-lo um homem melhor ainda, moralmente falando. A ideia é que, através desse homem melhorado, a sociedade cresça moralmente” explicou o Grão-Mestre.

A Maçonaria não é uma religião, porém, envolve questões religiosas. O homem não maçom é chamado de profano, que significa “aquele que está fora”. A pessoa para ingressar na maçonaria, precisa acreditar em um ser superior, criador de tudo que existe na terra e no céu. Na ordem, o ser criador é chamado de Grande Arquiteto do Universo (Gadu).

“Na Maçonaria são aceito os cristãos. Seja ele, católico, evangélico, muçulmano, judeu, entre outros. A pessoa precisa acreditar em uma força superior, portanto os ateus não são aceitos na ordem. Nossas mensagens de moral são baseadas na maioria das vezes de dentro do que chamamos “Livro da Lei”, que pode ser uma bíblia católica, evangélica, alcorão, dentre outros”, explicou Armando.

Quem pode ser um maçom?

Para pertencer à maçonaria é preciso de pré-requisitos: A pessoa precisa ser maior de idade, ser indicado por um outro maçom (irmão). A indicação é uma característica da maçonaria brasileira. Ser um homem livre e bons costumes, não tenha um passado ilibado. Logo após, o candidato passa por um processo de sindicância para saber se ele está apto a ingressar na maçonaria.

“Em outros países o cidadão pode procurar a Maçonaria e dizer que quer ser maçom ai é realizada uma pesquisa sobre a vida dele. Mas, aqui no Brasil os usos e costumes de tradição tem que ser indicado por outro membro”, explicou o grão-mestre.

Membros da maçonaria, unidos pelo amor fraternal, qualquer que seja o seu grau, trata-se como “irmão”. Esse tratamento existe em todas as sociedades iniciáticas e nas confrarias, em que o seu significado é a condição adquirida com a participação de um mesmo ideal baseado na amizade.

Mito do Bode

De acordo com o Grão-Mestre, o bode não existe na maçonaria, na realidade o bode é uma grande piada que existe na ordem. Algumas teorias foram criadas para tentar explicar o mito, mas não há comprovações de como surgiu a história do bode na maçonaria.

Uma das teorias para explicar o “mito do bode”, surgiu na França napoleônica. Os chefes de policia da época usavam um chapéu preto de três pontas. Um desses chefes era declaradamente maçom. Na época, Napoleão Bonaparte, que foi um grande líder político e militar durante os últimos estágios da Revolução Francesa, não perseguia a maçonaria, pois dois irmãos dele eram maçons.

“Alguns dos membros do alto poder, perseguiam os maçons. E esse policial, que era maçom, estava sendo seguido. Ao perceber, ele correu e se escondeu. Os homens que o perseguiam, quando dobraram a esquina, viram um bode preto, e espalharam que ele havia se transformado em um bode. Na verdade era a capa preta que ele usava e o chapéu de três pontas que causou essa interpretação errada”, relatou o Armando.

Na época da inquisição, os padres do Torquemada também capturavam maçons. Eles queriam que os maçons capturados deletassem os outros irmãos, porém, eles ficavam quietos. Os seguidores desses padres, falavam que os maçons eram como bodes, porque, berravam, berravam, mas não entregavam seus segredos.

Mulher não participa

A Maçonaria foi fundada no período medieval. Naquele período da idade média, a mulher era considerada imprópria para o trabalho, mas as guerras e as doenças levaram as mulheres a entrar no mercado, já que boa parte dos homens haviam sido dizimados.

“No início da época maçônica, os pedreiros eram todos homens, pois, era um trabalho que precisava de muita força. Então, a tradição se não se admitir mulheres foi mantida até os dias atuais. Atualmente existe a maçonaria feminina, mas ela não é reconhecida pela maçonaria masculina” relatou o Grão-Mestre.

Sede do Grande Oriente do Brasil -foto: Divulgação

Histórico

O Grande Oriente do Estado do Amazonas (GOEAM) é uma instituição federada ao Grande Oriente do Brasil (GOB), a maior potência maçônica das Américas, com sede em Brasília, Distrito Federal.

Um Grande Oriente é formado pela união de três ou mais Loja Maçônicas de ritos diferentes, enquanto as Grande Lojas são compostas somente por um Rito. No Brasil, existem 26 Grandes Orientes Estaduais, incluindo o Grande Oriente do Estado do Amazonas, que foi refundado em 2 de abril de 1979, por várias lojas maçônicas de Manaus.

Dia do Maçom

O dia do maçom no Brasil é comemorado dia 20 de agosto. A data foi escolhida para celebrar o importante papel que a “sociedade secreta” teve para um dos momentos históricos mais importantes do país. Um dos exemplos é a independência do Brasil.

No dia 20 de Agosto de 1822 aconteceu uma sessão histórica entre as Lojas de Maçonaria “Comércio e Artes” e “União e Tranquilidade”, na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, o Irmão Gonçalves Ledo teria feito um discurso emocionante e inspirador, pedindo a Independência do Brasil ainda naquele ano.

GOB-AM

O Grande Oriente do Brasil no Amazonas (GOB-AM), vai realizar uma Sessão Pública ao Dia do Maçom em Loja a céu Aberto, neste domingo, dia 20 de agosto, às 18:30 horas, no Ângelus festas e Eventos, localizado na rua Maurice de Ravel, número 119, Parque dez de Novembro.

Elias Pedroza

EM TEMPO