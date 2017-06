Macaco-prego é vítima de maus-tratos em Manaus

Macaco prego em condições de maus-tratos em Manaus – Foto: Divulgação

A Equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), identificou na manhã desta terça-feira, dia 20, uma situação de maus-tratos contra animais durante a sétima fase da operação “Beethoven”, deflagrada às 8h, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a assessoria, a operação para investigação do caso, começou após recebimento de denúncias, indicando um endereço, situado no bairro Tancredo Neves, zona Leste da cidade, onde um “macaco-prego” estaria sendo maltratado e vivendo em condições precárias. Os policiais civis foram até o local verificar a veracidade das informações.

“Recebemos algumas denúncias e decidimos deflagrar essa operação. Tínhamos um alvo e conseguimos constatar a irregularidade. Encontramos precariedade nas condições de moradia, maus-tratos e desnutrição do “macaco-prego”, em poder de uma mulher de 25 anos, que foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimento. Em seguida o animal resgatado foi encaminhado ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a fim de receber os cuidados necessários”, argumentou Samir Freire, delegado titular da Dema.

A responsável pelo animal assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de maus-tratos, previsto no Artigo 32 da Lei nº 9605/98. Em seguida recebeu orientações e foi liberada para responder pelo delito em liberdade.

Etapas da Operação Beethoven:

A primeira fase da operação “Beethoven” ocorreu no dia 10 de março deste ano, quando foram identificadas duas situações de maus-tratos a animais domésticos na capital. Já na segunda operação, realizada no dia 24 daquele mesmo mês, foram encontrados quatro animais em moradias precárias e situações de maus-tratos. A terceira etapa da operação aconteceu no dia 12 do mês de abril.

Na ocasião foram identificadas quatro situações de negligência a animais domésticos na capital. Na quarta etapa da operação, deflagrada no dia 25 de abril, foram constatados sete casos de descuidos com animais. Durante a quinta etapa, deflagrada no dia 11 de maio, seis situações de maus-tratos foram identificadas. A sexta etapa da operação foi desencadeada no dia 26 de maio. Na época foram identificadas quatro situações de descaso relacionadas a animais.