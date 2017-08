Luz e criatividade: o olhar do fotojornalismo de EM TEMPO no Dia Mundial da Fotografia

Fotografia é memória. Capturar, por meio de lentes a imagem para registrar histórias, tragédias, cotidiano das pessoas e transformações do mundo. É salvar um instante que jamais poderá ser o mesmo. Contar com emoção a representatividade de um clique, que pode ser lembrado pela eternidade.

Graças à uma pequena engenhoca inventada no século XIX, as pessoas puderam contar a própria história em forma de imagem. Primeiro a imagem chegou em preto e branco. Pela importância para a história documental e jornalística, a fotografia tem um dia de celebração só para ela. Dia 19 de agosto é comemorado o Dia Mundial da Fotografia.

O EM TEMPO homenageia os leitores, com fotos de profissionais do veículo, cinco fotógrafos da redação do jornal, que registraram a história do Amazonas nos últimos anos. Alguns vencedores de prêmios, participantes de grandes exposições, com obras registradas em livros e revistas de circulação nacional.

Ione Moreno é editora de fotografia do EM TEMPO –

Ione Moreno

“A fotografia é a minha paixão, é o que mais gosto de fazer. É uma profissão que me leva todos os dias a fazer coisas diferentes, registrar mundos e cotidianos diversos. A fotografia é uma vitrine para meu trabalho”, destaca a editora de fotografia do EM TEMPO, Ione Moreno.

Após participar da organização de uma exposição individual do fotógrafo Alexandre Fonseca, em Macapá, em 2000, que retratava um grupo de danças do Sesi, Ione encantou-se pelo mundo da fotografia e buscou conhecimento sobre o assunto.

“Aprendi a fotografar acompanhando o meu marido em eventos sociais, que na época era namorado. Comecei a participar de cursos, palestras de fotografia, em Macapá e Belém. Quando cheguei a Manaus, em 2005, criei um grupo de fotografia. A partir daí, meu olhar fotográfico se expandiu”.

Em agosto de 2010, Ione foi chamada para trabalhar no jornal EM TEMPO. Sua primeira pauta foi capa do jornal no dia seguinte. A editora recorda que a imagem registrava a bailarina Ana Botafogo, em uma palestra no Teatro Amazonas. “Essa data e essa pauta ficaram marcadas para mim, e na minha história no fotojornalismo”, conta.

No decorrer da carreira, Ione Moreno destaca que foi importante o processo de adaptação aos tipos e estilos de pauta, já que é preciso um olhar diferenciado aos variados estilos de cobertura, desde homicídios, eventos ou simples imagens do cotidiano. Pela sensibilidade com os registros, foi contemplada, pela 4ª vez, por meio de seleção, no livro ‘O Melhor do Fotojornalismo’ . A coletânea é dedicada exclusivamente ao fotojornalismo, e tem como objetivo reunir fotos marcantes do ano anterior, criando um documento da história contemporânea do Brasil, por meio de imagens.

“Ter a honra de ter minhas fotos na obra ‘O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro”, no ano em que completo sete anos de trabalho no jornal, marca muito a minha carreira de forma surpreendente. Ser selecionada entre fotógrafos renomados, é um estímulo, por saber que estou no caminho certo”.

A fotógrafa ressalta que a diversidade do trabalho no jornal é enorme, porém as fotos que foram selecionadas versavam sobre problemas sociais, mostrando parte da realidade amazônica, como no caso de favelas urbanas de Manaus. Uma outra imagem retratava um homicídio, fato que presenciou, antes do corpo ser removido para o IML. “Tentei fazer aquele enquadramento para não expor o corpo, mas ficou registrado aquele momento trágico que envolve a morte. Esse é o nosso trabalho, mostrar em uma única foto, toda uma história que existe por trás da fotografia.”

Foto selecionada para o livro “O melhor do fotojornalismo” – Ione Moreno

Um pouco da biografia

Ione Moreno é editora de fotografia no jornal Amazonas EM TEMPO. A jornalista é repórter fotográfica, nasceu em Brasília e reside na região Norte, há onze anos. Com um currículo invejável, Ione também é coordenadora do grupo de fotografia de Manaus “A Escrita da Luz”, criado em 2006, com a finalidade de levar a fotografia para as comunidades mais distantes e carentes de Manaus.

Membro da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, é também membro-fundadora da Rede Amazônia de Fotografia, referência esta, conseguida pela execução, desde 2006, do projeto “Manaus Bem na Foto”, que agrega diversas iniciativas, realizadas em prol da promoção, valorização e discussão da fotografia local.

A fotógrafa foi coordenadora do único e maior Festival de Fotografia do Norte do Brasil. O ‘Manaus Bem na Foto’. É também subcoordenadora e instrutora no projeto ‘Olhares da Amazônia – Oficina de Fotografia para Jovens’, que foi contemplado no Prêmio Mais Cultura do Programa de Microprojetos da Amazônia e executado na comunidade ribeirinha, de Nossa Senhora do Livramento, no Amazonas.

Subeditor de fotografia do EM TEMPO – Arquivo pessoal

Márcio Melo

” A Fotografia abriu muitos caminhos e portas na minha vida. É sempre um prazer pegar a câmera e ir para um lugar desconhecido ou não. Fazer imagens, contar histórias através dos frames. Pintar com a luz!”

Márcio Pimentel Melo, 38 anos, faz fotografias desde os 16 anos. Descobriu a fotografia quando ganhou uma câmera de um amigo. Pegou gosto pela atividade e nunca mais saiu sem uma máquina a tiracolo. Quando mais jovem, fotografava por hobby, porém mais tarde, observou que poderia viver profissionalmente da fotografia.

Em 2000, publicou a primeira foto no jornal local e começou a investir em conhecimento, fazendo cursos e buscando aprender cada vez mais sobre o assunto. A partir disso, já trabalhou em grandes jornais em Manaus e em órgãos oficiais, como prefeitura, governo, além de ter participado de grandes campanhas publicitárias.

“Sempre gostei de fotografar coisas diferentes. A fotografia nos dá a possibilidade de ver o mundo com um olhar diferenciado, fora do lugar comum. Aqui na Amazônia posso mostrar como vivem os caboclos, o produtor do campo, os ribeirinhos”.

A onça Juma e a Tocha Olímpica – Márcio melo

Em 2016, ano das Olimpíadas no Brasil, houve a visita da tocha olímpica em Manaus. Nesse dia teve a oportunidade de fotografar um acontecimento triste, mas que marcaria sua vida no mundo da fotografia. Nesse dia , após se descontrolar perante a multidão, com a passagem da tocha no Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), a onça se descontrolou e acabou sacrificada, morrendo na vista de todos.

“Eu não iria sair para fazer fotos desse dia, por conta da agenda apertada, mas consegui chegar a tempo para registrar a tocha ao lado da onça. Essa fotografia circulou o mundo todo. Em três dias, foi publicada nos principais jornais do Brasil e do mundo, como Washington Post, portal Asiático, o New York Times. Está até hoje nos sites e blogs pelo mundo afora”, conta.

Uma outra imagem que ficou registrada na memória afetiva do fotógrafo, aconteceu no aniversário da cidade de Manaus. um garoto “pedia esmola” para o Natal e isso chamou atenção de Márcio Melo. “Na caixa segurada pelo menino, estava escrito que ele queria passar um natal diferente. Ele dizia ter 11 irmãos. Eu quis fotografar para retratar aquela problemática social na cidade. Crianças nas ruas pedindo, ao invés de estarem na escola. Essa imagem foi publicada na capa do jornal”.

Michael é fotógrafo do EM TEMPO – Arquivo pessoal

Michael Dantas

“Fotografia é minha vida. É a forma como eu vejo as coisas. Sou apaixonado pela minha profissão. O fotojornalismo tem o poder de mostrar para o mundo o que está acontecendo. É muito prazeroso contar histórias através de imagens, sou muito feliz em poder contribuir de alguma forma com a informação por meio de fotos”.

Michael Dantas, 32 anos, natural de Manaus, trabalha como repórter fotográfico desde 2006, e já atuou nos principais jornais da região Norte, além de ter trabalhado como freelancer para agências nacionais e internacionais.

Fascinado pela região Amazônica, o fotógrafo procura registrar em suas lentes imagens da cultura cabocla, do cotidiano e das belezas naturais do Norte do país.

Michael contou que um dos registros que ele mais gostou de fazer foi ao acaso, enquanto acompanhava o repórter de economia na Feira da Manaus Moderna e descobriu algo que não deveria mais existir.

Ele e o repórter viram uma placa que dizia: : “Vende-se Espeto”. Os dois foram até o barco que transportava o produto para obter mais informações. Após falarem com o dono do barco, agendaram para ver a produção dos espetos.

“Pegamos o barco subindo o rio até a comunidade “Lindo Amanhecer”, nas proximidades de Novo Airão. Chegando lá, nos deparamos com dezenas de famílias, entre elas crianças e idosos que trabalhavam, dia após dia, utilizando facas, terçados e machados. Eram pessoas trabalhando como escravos, isso me marcou muito…”

Janailton é fotógrafo do EM TEMPO- Arquivo pessoal

Janailton Falcão

Janailton Falcão Moura de Lima, de 33 anos, natural de Manaus, começou no jornalismo no ano de 2006, como motorista do jornal Maskate, porém acabou migrando para a fotografia alguns meses depois. Dedicou-se ao fotojornalismo social e de eventos entre os anos de 2009/2014, mas logo descobriu que o fotojornalismo era mesmo onde deveria estar.

Trabalhando no grupo Raman Neves de Comunicação desde agosto de 2014, dedicou-se a editoria de polícia do “Jornal Agora”, até novembro de 2016. Após esse período, foi integrado à equipe principal do jornal impresso “Em Tempo”.

A foto da rebelião ocorrida em Manaus, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, ocorrida em janeiro de 2017, marcou a vida do fotógrafo. Nesse dia, ele capturou a chegada das viaturas do IML, em comboio, voltando pela estrada.

“Essa foto me marcou demais porque foi algo que ainda não tinha registrado. Os carros do IML, em fila, passando com os corpos voltando do Compaj. Nunca vou esquecer”.

Arthur Castro é fotógrafo do EM TEMPO- Arquivo pessoal

Arthur Castro

Arthur Castro era sargento do Exército antes de ser fisgado pela fotografia. Mas antes, já brincava de tirar fotos. Ao sair do Exército, foi chamado para fazer campanhas publicitárias e fotografar campanhas políticas. O trabalho no Fotojornalismo começou no jornal “Agora”, do grupo Ramam Neves.

“Eu comecei na editoria de Polícia. Sinto-me mais a vontade de fotografar essa parte urbana e cotidiana”, revela.

Sobre fotografar outras situações, Arthur confessa que gosta de fotografar lutas.

“Nunca fui muito fã de eventos esportivos, mas gosto de fotografar MMA. Tive oportunidade de cobrir quatro UFC’s que aconteceram no Brasil. Fiz uma boa foto na luta do Vitor Belfort X Rockhoud em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Fui um dos poucos fotógrafos que pegou o nocaute. O Vitor até comprou a imagem”.

Bruna Chagas

EM TEMPO

