Lutadora amazonense de Jiu-Jítsu retorna a Manaus com seis títulos dos EUA

Giovanna é faixa azul de Jiu-Jítsu e compete pela categoria até 53kg – Divulgação

Após passar seis meses nos Estudos Unidos, a amazonense Giovanna Caxias, 14, está de volta a Manaus após temporada de treinos e competições de Jiu-Jítsu na terra do ‘Tio Sam’. A lutadora recebe apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Giovanna é faixa azul de Jiu-Jítsu e compete pela categoria até 53kg, nos estados da Califórnia e de Nevada ela conquistou seis títulos da categoria, que foram o Jiu-Jitsu World League e mundial, Pan Kids, American National e pelo Kids Worlds, Gi e No Gi (com e sem kimono).

“Foi uma temporada muito boa de treinamento, as competições são muito disputadas. Lá eles levam o esporte como se fosse um negócio, é muito profissional. O nível técnico é muito alto. Quero aproveitar para agradecer meus treinadores Rubens Charles (Cobrinha) e Hector Vasquez”, contou a amazonense.

Leia também:José Aldo vai disputar campeonato internacional de jiu-jítsu no RJ

Giovanna afirmou ainda que os brasileiros estão em grande número no país e são respeitados por causa do Jiu-Jitsu. “Não há muitas referências de lutadores de Jiu-Jítsu nos EUA, então muitos brasileiros vão para o país para dar aula. E lá quando se fala em Jiu-Jitsu tem um brasileiro no meio. Somos muito respeitados lá”.

Na descrição de um de seus perfis de uma rede social, Giovanna tem a frase escrita, ‘uma menina com sonhos e com certeza que vai realizá-los!’. E assim ela revelou que já recebeu proposta para que um desses sonhos seja realizado. “Recebi proposta para treinar e estudar por três anos nos EUA. Daqui duas semanas volto para lá e vou ver com o meu pai toda essa questão”.

A amazonense promete levantar a bandeira do Amazonas em todas as competições que disputar, entre elas o Mundial, o Pan-Americano Juvenil e o Grand Slam de Jiu-Jitsu que serão disputados ainda este ano nos Estados Unidos.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonenses ganham 15 medalhas em mundial de Jiu-Jítsu em Abu Dhabi

Amazonense é ouro em competição de jiu-jítsu nos Emirados Árabes

Bazar ajudará atleta do AM a disputar Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu