Lutador de Novo Aripuanã participa do ACB de MMA, no Rio de Janeiro

Com um cartel de cinco lutas profissionais, sendo quatro vitórias e uma derrota, além de 10 vitórias no amador, o lutador amazonense, Renato Valente Alves, o Índio, 25, do município Novo Aripuanã (227 km de Manaus), será o representante do Estado, no Absolute Championship Berkut (ACB) 73, evento da Rússia, considerado um dos maiores torneios de MMA da Europa, mas que será realizado pela primeira no Brasil, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, no Rio de Janeiro, no sábado, 21/10.

O lutador que saiu as margens do Rio Madeira, no interior do Amazonas, em agosto, se tornou o primeiro brasileiro a ser detentor do cinturão da categoria 77 kg do XFL (Primeira Liga Profissional de MMA do México), ganhou o cinturão na revanche com o mexicano Julio Cachorro.

Para esse evento no Brasil, Índio, disse que seu adversário, será o pupilo de Anderson Silva, o brasileiro André “Dede” Ricardo, ex-Tuf Brasil. Ele explicou o que espera da luta, pois sabe que terá pela frente um grande oponente.

“Quando saímos para a batalha, temos que estar preparados para o adversário, por isso, treinamos tanto e diversas modalidades de artes marciais. Importante é ter serenidade ao entrar no ringue e dar o melhor, colocando em prática as orientações passadas pelos meus técnicos”, finalizou, mas disse que conta com profissionais gabaritados.

“Tive a oportunidade de ter ao meu lado excelentes treinadores que acreditaram no meu potencial e me preparam para chegar bem treinado aos eventos. As competições amadoras dos quais participei foram experiências importantes, para vencer desafios no profissional. Tudo tem o seu momento certo”, observou.

Para Índio, ter a chance de lutar com outros atletas do MMA de grande potencial é um momento especial, mas principalmente do ABC, que será realizado pela primeira vez no Brasil.

“É uma satisfação enorme lutar em meu país, considerado esse evento o terceiro maior do mundo, que traz em sua edição grandes referências do MMA. Minhas últimas lutas foram fora do Brasil, e é uma emoção enorme voltar aqui. A competição vai nos projetar ainda mais no cenário internacional, valorizando cada vez mais o nosso esporte”, destacou, mas lembrou de todo seu esforço para vencer na vida, no esporte e realizar seu sonho de ser conhecido mundialmente.

“Ficar longe da minha família é a pior parte desta caminhada. É uma profissão que exige muita dedicação, e isso significa abrir mão de muita coisa. Tenho total apoio da minha família e amigos, pois isso é um combustível a mais na busca pelo meu sonho de ser o melhor do mundo. As dificuldades são enormes em todos os sentidos, mas saber que sou exemplo para outros jovens na minha cidade, me enche de orgulho e vontade de ir mais além”, citou.

