Lutador de MMA é preso com drogas e munições em Manaus

O lutador de MMA, Sidinilson Cavalcante Rodrigues, de 26 anos, foi preso por policias do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na tarde da última terça-feira (06), na Avenida Parintins, bairro cachoeirinha, Zona Sul da Capital, pelo crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido.

De acordo com a Delegada titular da unidade policial, Fernanda Antonucci, a prisão ocorreu no apartamento do lutador, após uma denúncia anônima realizada através do disque denúncia da delegacia (99230-3143).

Ao chegar ao local, a equipe de investigação encontrou, no interior da residência 43 trouxinhas de oxi,130 trouxinhas de pasta base, duas porções grandes de maconha, uma porção grande de pedra oxi, uma porção grande de cocaína, além de apetrechos para confecção e embalo das drogas, 20 munições calibre 38 e 10 munições calibre 380, R$ 340 em espécie e a uma motocicleta.

Ao término dos procedimentos no 1º DIP, o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

Elias Pedroza

Em Tempo