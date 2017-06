Lutador Amazonense vai disputar cinturão do MMA no México

O lutador amazonense Renato Valente Alves já tem um novo desafio pela frente. Após derrotar o mexicano Miguel Velasquez na noite do último sábado (17), no México, terá a honra de ser o primeiro brasileiro a disputar o cinturão, na categoria 77,100, representando o País, no XFL (Xtreme Fighters Latino), o maior evento de MMA, também no México, a ser realizado no dia 19 de agosto.

Renato Índio vai enfrentar Júlio Cachorro, o detentor do cinturão na categoria, na luta principal da noite. O evento será transmitido para todo o país mexicano através da TV aberta. Lutando na categoria até 77,100 kg, Renato é atleta da Academia Rio Figthers, no Rio de Janeiro, equipe liderada pelo ex-UFC, Miltinho Vieira.

Conhecido como o Índio, Renato é da cidade de Novo Aripuanã, no Amazonas. Com um cartel de 4 vitórias no profissional e 10 no amador, o amazonense fez a luta principal do XMA 6 (Xtreme Martial Arts), mo último sábado, realizado no Macro Plaza, em Mérida. O evento, anual, está em sua sexta edição e reuniu alguns dos lutadores mais ranqueados do México, com um público de mais de duas mil pessoas. “É inexplicável a sensação de estar dentro do octógono representando o meu País.

Academia virou residência oficial

Nos últimos dois meses a academia se tornou residência oficial do atleta. Para se preparar para a luta, Renato passou a morar na Academia Tsunami Team, na Cidade do México, liderada pelo também ex-UFC, Alfredo Tsunami.

O preparo para o evento envolveu uma dura rotina de treinos, em média cinco treinos diários, modalidades de artes marciais como, Muay Thai, Kikiboxing, Jiu jitsu, Wrestling, entre outras.

Com informações da assessoria