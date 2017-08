Lutador amazonense segue a passos largo no MMA

O atleta Mário Israel já tem data marcada para voltar a um evento de MMA. No dia 8 de setembro, o amazonense, apoiado pela Equador Petróleo, encara o americano, Adam Martinez, pela categoria peso-galo (até 61 kg), na edição 22 do Legacy Fighing Alliance (LFA), em Denver, Colorado. O evento será transmitido pelos canais Esporte Interativo.

Mesmo com o revés da última luta, o amazonense se sente confiante. “Estou bem treinado e adaptado. O meu último duelo foi apertadíssimo, tanto é que ganhamos o prêmio de melhor luta da noite no Absolute Championship Berkut. Mas já passou, agora é focar no próximo adversário”, disse.

O LFA é uma das principais organizações de desenvolvimento no MMA, e responsável por revelar talentos para o UFC e Bellator. Segundo o atleta, essa é uma ótima oportunidade de mostrar serviço. “Sabemos da importância de fechar com uma grande franquia e que lutar no LFA é uma ótima vitrine, mas o meu principal objetivo é fazer uma boa luta”, ressaltou.

Mário Israel foi campeão do Jungle Fight em 2013. Após sair do evento desembarcou na academia Black House, na Califórnia, que já acolheu grandes nomes do MMA como Lyoto Machida, Glover Teixeira e os irmãos Nogueira. O lutador tem o cartel de dez vitórias e três derrotas.

Sobre o LFA

O Legacy Fighting Alliance (LFA) é a fusão dos eventos Resurrection Fighting Alliance (RFA) e o Legacy Fighting Championship (LFC). A franquia está no seu primeiro ano de existência e já revelou diversos nomes como Valentina Shevchenko, Sérgio Pettis, Kamaru Usman e Derrick Lewis, todos lutadores do UFC.

