Lutador amazonense garante título no Shooto Brasil

O lutador amazonense de MMA, Lucas Ananias, 22, derrotou seu oponente e consagrou se campeão na categoria Galo (61 quilos) no Shooto Brasil 69, que foi realizado no último domingo (29), no Rio de Janeiro.

Lucas disse que essa foi uma das lutas mais difíceis de sua carreira e elogiou seu oponente, Leandro Gomes, de Caruaru, que é bicampeão mundial BJJ sem Kimono.

“Ganhei por decisão dividida dos árbitros. Foi uma luta muito dura, pois o meu adversário era bem forte, tanto que o apelido era pequeno hullk”, contou. A luta durou apenas 15 minutos.

O atleta amazonense disse que a luta foi a mais importante da carreira dele. A primeira competição nacional.

“Sem dúvidas estou muito feliz porque isso dá visibilidade para minha carreira. Estou muito feliz mesmo”, disse. Lucas, que começou a lutar com 18 anos, já tem no currículo 7 lutas, com seis vitórias e uma derrota.

Carreira

Lucas teve o privilégio de treinar com José Aldo na Nova União no Rio de Janeiro, um dos atletas amazonenses com mais prestígio no mundo. O atleta teve pouco mais de três meses para intensificar os treinos e aprender novas técnicas com o mestre André Peneiras e José Aldo.

Ananias começou a carreira no jiu-jitsu com 14 anos e aos 17 migrou para o MMA. Atualmente Lucas treina na academia MPBJJ Nova União, no bairro Alvorada. “Meu primeiro mestre foi Luis Pequeno e depois, quando migrei para o MMA, entrei para a academia do mestre Márcio Pontes”.

