Lutador amazonense faz campanha em rede social atrás de patrocínio

Adriano Balby vai representar o Amazonas no Rebel Fighting Championship, na China – Divulgação

Com um combate marcado para o dia 12 do próximo mês, em Xangai, na China, o lutador amazonense de MMA Adriano Balby (Squad MMA Balby Team) quase viu seu sonho de lutar no país no asiático frustrado. Ao perder parte do recurso que seria destinado para os procedimentos de retirada do visto de entrada no país oriental, ele recorreu aos familiares, amigos e fãs presentes em suas redes sociais.

Sem saber o que fazer devido à escassez de patrocínio, Balby publicou um vídeo em sua conta no Facebook na quinta-feira passada (20), pedindo colaboração financeira daqueles que admiram seu trabalho. O alcance da publicação foi grande: mais de 4 mil visualizações (até a tarde de ontem). Em contrapartida, apesar dos muitos comentários e compartilhamentos, menos de dez pessoas ajudaram o amazonense, dono de um cartel com 13 vitórias e três derrotas.

Leia também: Lutador Amazonense vai disputar cinturão do MMA no México

“A gente teve muitas visualizações no vídeo. A minha mãe, o Laércio (Rondon, técnico e corner de Balby) e mais umas duas pessoas ajudaram. Minha mãe deu mais da metade, o Laércio conseguiu o restante e mais duas pessoas deram uma força com R$ 100. Fora isso, ninguém. É difícil. O Estado tinha que ajudar, sei lá. Acredito que as pastas do esporte devessem nos ajudar a tirar o visto, essas coisas, acho que é o mínimo que eles podiam fazer”, reclamou o lutador.

Ao sair de um treino na semana passada, Balby trocou de roupa próximo ao seu carro e acabou deixando uma pasta com toda a documentação e R$ 850 em cima do veículo. Sem perceber, o atleta da Squad MMA Balby Team se dirigiu até a agência responsável por viabilizar a burocracia para a obtenção do visto. No caminho, percebeu o que havia acontecido e retornou à academia. Por sorte, a pasta foi devolvida, mas o dinheiro, não.

“Não fico com mágoa (das pessoas que não ajudaram), apenas vejo o descaso. Tenho certeza que muitas pessoas do esporte viram, muita gente que diz que torce, mas não tem coragem de ajudar com nada. Não tenho raiva nem mágoa de ninguém, ninguém é obrigado a dar nada, ajuda quem quer, ajuda quem realmente se importa. Pessoas que têm cargo em secretaria, tenho certeza que viram, mas nem ligaram”, lamentou o amazonense.

Passado o susto e o perigo de perder o evento em Xangai, Balby viaja para a China no próximo dia 5, onde lutará no Rebel Fighting Championship. Seu primeiro adversário será o norte-americano David “Hollywood” Hulett, dono de um cartel com 22 vitórias e dez derrotas. Caso passe pelo seu oponente, ele enfrentará o vencedor de um duelo entre dois japoneses.

André Tobias

EM TEMPO

Leia mais:

Lutador baré sai das pescas no Rio Preto da Eva aos octógonos do mundo

Lutador amazonense garante título no Shooto Brasil

Lutador amazonense de MMA será destaque no Amazon Talent 6