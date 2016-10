Lutador amazonense de MMA será destaque no Amazon Talent 6

O apelido de “Gladiador de Deus” não foi dado à toa para o lutador de MMA Weslen Augusto Pantoja Gomes. Ele teve que encarar por duas vezes um dos oponentes mais temidos: a morte. Mesmo após a difícil situação continua lutando nos octógonos, e já é apontado como uma das grandes revelações das artes marciais mistas do Amazonas.

Para dona Juliene, mãe de Weslen, ele já nasceu como um campeão devido às superações vividas na infância, e que as vitórias nos octógonos são apenas complementos na jornada vitoriosa do lutador.

“Ele já é um campeão desde cedo. E confirmo isto com todas as minhas forças, pois ele não tinha condições de sobreviver no primeiro acidente. Ele era um recém-nascido, e ainda assim conseguiu vencer um traumatismo craniano. Ele continuou perseverando após a queda da laje, quando ele tinha 5 anos, pois ficou internado por dias, chegando, inclusive, a ficar em coma e ficando muito perto da morte. Por isso, ele é meu campeão”, declara a mãe de Weslen.

O primeiro contato do menino com a luta foi aos 12 anos, e ele passou a se encantar pela luta livre, já que morava nos fundos de uma academia, no bairro Jorge Teixeira. Devido ao local de treino ser o mesmo onde ele morava, o amor pelas artes marciais só aumentou e hoje ele já vive da luta há 13 anos.

“Eu sempre via o pessoal treinando e aquilo começou a despertar o meu interesse. Até que um dia pedi do professor para começar a treinar, e ele deixou eu iniciar aos poucos, viu meu potencial e, desde lá, nunca mais larguei a luta”, lembra.

Decidido a se tornar um campeão do mundo da luta, aos 16 anos, Wesley começou a treinar também o jiu-jítsu em um projeto do bairro onde morava. E com o passar dos anos foi agregando outros estilos como o boxe e o muay-thai.

“Quando completei 16 anos, comecei a ter uma enorme vontade de agregar a luta como minha principal fonte de vida. Sei que não é fácil viver dos campeonatos de luta, mas tenho o sonho de ser reconhecido nacionalmente e mundialmente. E para isto, preciso me especializar cada vez mais”, afirma.

Sem patrocínio, após ser demitido de uma loja onde trabalhava como vendedor, ele teve que arrumar outra alternativa de continuar sustentando a esposa e o filho de 2 anos. Com a dupla jornada, Weslen quase não tem tempo para ficar com os dois, pois o único tempo livre é dedicado aos treinos na academia do Projeto CTT Rubens, ao lado da equipe The Pride.

“É muito difícil ter que conciliar o trabalho com os treinos e a família. Mas sigo confiante todos os dias. Ao amanhecer fico um pouco com minha esposa e filho, e devido ser autônomo, tenho a facilidade de fazer meu horário. Pela noite me dedico totalmente os treinos, e quando chego em casa é apenas para descasar e me preparar para um novo dia”, conta.

O local onde ele treina é humilde, apenas com espaço para o tatame e umas cadeiras. Mas a força de vontade de Weslen é grande, tanto, que com apenas 1 ano e 9 meses no mundo do MMA, ele segue invicto com quatro vitórias.

Sua luta mais recente foi em setembro deste ano, pelo Zona Leste Fight, na disputa do cinturão, onde ele nocauteou Wesley Lima, ao finalizá-lo com um mata-leão.

Próximo combate

Weslen Augusto Pantoja Gomes agora se prepara para seu próximo combate no evento Amazon Talent 6, onde estará na disputa do cinturão dos pesos-palhas (até 53 quilos), contra Eufrânio Silva (Nonato Muay Thai), que será realizada na próxima quinta-feira (27), no Sport Bar.

Evangélico, Weslen Augusto, o “Gladiador de Deus”, garante que além da força de vontade e talento na hora da luta, pretende usar sua fé e confiança para vencer a disputa. Tanto, que a trilha sonora de sua entrada no octógono será a música gospel “Efésios 6”, que fala da luta de guerreiros e campeões.

Além da fé, ele também tem como inspiração o amigo Diego Dávila e os lutadores do UFC Alan Nuguette e Demian Maia.

“Ter esses caras como fonte de inspiração é bom demais. Tanto o Diego como o Alan me conhecem desde pequeno e sempre me incentivaram a nunca desistir dos meus sonhos. Tive a oportunidade de treinar com o Alan, ele até me apelidava de ‘Cubiu’ e, hoje, ele está lá no UFC. Mas é o Demian Maia o lutador em quem me inspiro na hora das disputas, pois tenho uma pegada parecida com a dele. Espero que essas inspirações façam de mim um vencedor também. Pois estou confiante na minha próxima luta”, declara

Wal Lima

Jornal EM TEMPO