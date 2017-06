Luta Olímpica do Amazonas fatura 12 ouros em circuito nacional e se classifica para Pan e Sul-Americano

Os atletas estão classificados para os Jogos Sul-Americanos e Pan-Americano – fotos: Mauro Neto/Sejel

A Luta Olímpica do Amazonas foi destaque mais uma vez no circuito nacional. Desta vez, a delegação baré conquistou 12 ouros, sendo quatro no Torneio da Juventude e oito no Campeonato Brasileiro, eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, no último final de semana. Com o bom resultado, os atletas estão classificados para os Jogos Sul-Americanos e Pan-Americano, competições que serão realizadas no mês de julho, na Argentina. A delegação recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Há dois anos na Luta Olímpica, Diana Lira tem sido uma atleta em constante lapidação. O aperfeiçoamento, aliás, vem sendo o caminho para o sucesso desta jovem que é promessa para os Jogos Olímpicos. Na Cidade Maravilhosa, ela conquistou a final dos 60 Kg pelo Torneio da Juventude após desbancar Juliana Oliveira, de São Paulo, e faturou o Brasileiro até 56Kg depois que venceu a carioca Elizabeth Silva. Assim, a garota se classificou tanto para os Jogos Sul-Americanos e Pan, competições que vão ser inéditas no currículo da amazonense.

“Essa vai ser a primeira vez que vou disputar o Sul-Americano e o Pan, e acredito que o Sul-Americano vai me dar um pouco mais de trabalho, com atletas que eu considero fortes, como as venezuelanas. Mesmo assim, estou bem confiante, até porque os treinos vão ser mais puxados para essas competições, tanto a parte física quanto técnica, e quero ir lá para fazer o meu melhor e acredito que vou me sair tão bem quanto fui no Rio de Janeiro”, disse a lutadora, 16, estudante da Escola Estadual Dom Milton Corrêa Pereira, na Cidade Nova.

Quem também acredita num bom resultado dentro da casa dos ‘Hermanos’ é Helisson Bresson. O garoto foi ouro pelos 46Kg no Brasileiro e tambem subiu ao lugar mais alto do pódio pela mesma categoria no Torneio da Juventude, ao se dar bem por 10 x 0 em ambas as disputas. O jovem, aliás, apesar de ter apenas 15 anos, iniciou na modalidade novinho, aos sete, e acredita que a experiência é uma grande aliada frente aos adversários.

“Comecei muito novinho no esporte, pois meu pai achava importante eu praticar algo, e o meu técnico, Anderson Alves, sempre diz que minha experiência prevalece diante dos oponentes. Apesar disso, não confio somente nisso, me preparo muito, principalmente psicologicamente. Não deixo nada me afetar e quero muito poder obter um bom resultado lá na Argentina”, disse o atleta, que intercala os treinos no Centro de Treinamento e Alto Rendimento da Amazônia (Ctara), na Vila Olímpica de Manaus, Dom Pedro, e no projeto social Amazonas Clube da Luta, na Cidade Nova.

Orgulhoso por ter conseguido conquistar o feito de se classificar para os dois principais eventos do calendário do wrestling, Brayan Oliveira faturou o Torneio da Juventude após marcar sete pontos a dois em cima de Thayman Simões (SP) e sete pontos a seis, pelo Brasileiro, quando derrotou Emanuel Santos (PE). Focado e disciplinado, o garoto afirma que sua intenção é viver profissionalmente do esporte e que a modalidade tem sido porta de entrada para a realização de sonhos.

“Encaro a luta como um trabalho e levo a sério mesmo, pois é com ela eu consigo conhecer o mundo e fazer o que mais gosto, que é de conquistar vitórias. Quando volto de uma competição, quero retornar com medalhas e de ouro, é assim que sou feliz e para a Argentina quero mostrar nossa força e acredito que o intercâmbio feito no Rio de Janeiro mês passado, com o técnico da seleção brasileira, Ivan Tsochev, me ajudou a melhorar como atleta, me preparou”, destacou.

Para o presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva (Falle), professor Waldeci Silva, a Luta Olímpica vem escrevendo uma bonita no história no Amazonas. “A gente não poderia estar mais feliz com os últimos resultados da Luta Olímpica. Nossos atletas estão recebendo apoio e devolvendo esse benefício em forma de resultado e orgulho para o Amazonas. Estamos medalhando em todas as categorias de idade e acredito que vamos ter resultados expressivos na Argentina. Agradeço a torcida e o trabalho continua’, disse.

Para o titular da Sejel, Fabricio Lima, que recebeu a visita da delegação amazonense nesta terça-feira, dia 27, na sede da Sejel (Dom Pedro), democratizar o esporte é o caminho para que resultados positivos possam ser conquistados. “Só tenho agradecer o carinho do governador David Almeida com o esporte, pois é este entendimento do investimento que nos faz avançar independente da modalidade, seja no futebol feminino, no halterofilismo, na luta olímpica, e entre outros, que estão galgando resultados maravilhosos para nosso Estado. Continuaremos com essa parceria não somente em estrutura, como dando condições de intercâmbios e competições”.

Participaram do Torneio da Juventude e classificaram para o Sul-Americano e Pan-Americano, os seguintes amazonenses: Diana Lira, Helisson Bresson, Bryan Oliveira e Ketellen Nascimento. Enquanto que faturaram o Brasileiro e seguem para o Pan: Paulo Listik, Cristian Leite, Mariana Estefano, e Lucas Melo. No resultado geral, a seleção masculina conquistou o primeiro lugar e a feminina o terceiro.

