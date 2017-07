Lula e Marina vêm a Manaus apoiar aliados

Lula e Marina virão apoiar seus candidatos ao governo do Amazonas – fotos: Divulgação

A ex-senadora Marina Silva (Rede) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, maior personalidade política do PT, virão a Manaus para reforçar a campanha eleitoral de seus respectivos candidatos ao governo: os deputados Luiz Castro (Rede) e José Ricardo (PT).

Marina chega nesta terça-feira (18) e, ao longo do dia, irá participar de três eventos junto à coligação O Começo de Uma Grande Mudança, além de gravar produção audiovisual para a propaganda eleitoral. Lula, mesmo condenado na última quarta-feira pelo juiz Sergio Moro a 9 anos e meio de prisão, virá à capital amazonense, mas a data ainda não foi definida.

O candidato Luiz Castro disse que fez o convite a Marina quando esteve com ela mês passado em Brasília, quando foi buscar apoio do partido. “Tive um diálogo com ela e com membros da direção nacional e já ficou claro que Marina viria dar o apoio. Sua vinda vai motivar nossa militância e ficamos muito felizes”, declarou.

A última visita da ex-ministra a Manaus foi na eleição de 2016, quando veio reforçar a campanha de Luiz Castro, então candidato à vaga de prefeito. “À época, ela fez uma visita rápida porque tinha que apoiar muitas candidaturas”, relembrou Castro.

Em sua passagem de 24 horas em Manaus, Marina Silva vai gravar participação no programa eleitoral do candidato, além de participar de caminhada na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, e de conversas com a população e com militantes políticos.

“Vamos ter as gravações com Marina e continuamos recorrendo ao TRE, que nos subtraiu alguns segundos de conteúdo no horário eleitoral. Mas temos a convicção de que essa decisão deve ser mudada”, disse, ao referir-se ao tempo retirado da legenda, que, segundo ele, deveria ser 15 segundos e não nove.

Quanto à vinda de Lula a Manaus para apoiar José Ricardo, o petista afirmou que o comando nacional do partido ainda está estudando a data em que o ex-presidente estará na cidade. O candidato aproveitou para dizer que a condenação de Lula foi “a maior injustiça da história do Brasil”, o que considera um processo politizado e injusto.

Mesmo com a possibilidade dessa visita, José Ricardo acredita que os principais ícones que podem reforçar as ações junto ao eleitor estão no Amazonas. “São jovens, trabalhadores, profissionais liberais, homens e mulheres de Manaus e do interior do Estado. E qualquer pessoa, do PT ou não, daqui ou de qualquer parte do Brasil, que desejar vir ajudar na mobilização do povo do Amazonas para a gente vencer a eleição, será bem-vinda”, acrescentou.

Sobre a atuação do ex-presidente no Amazonas, José Ricardo comenta que foi o político mais atuante pelo Estado. “Do fortalecimento da Zona Franca ao Luz Para Todos, que hoje dá dignidade a milhares de famílias ribeirinhas no interior mais isolado, Lula mostrou respeito, carinho e solidariedade com o povo do Amazonas”. Ele admite que a equipe de campanha está ansiosa pela confirmação da data de visita.

Mais reforço

A coligação Mudança com Segurança, da candidata Liliane Araújo, espera receber entre os dias 20 e 25 de julho, o senador Cristovam Buarque e o deputado federal e presidente nacional do PPS, Roberto Freire.

Marcelo Serafim (PSB) afirma que ainda está aguardando a confirmação de possíveis visitas, mas garante que, se houver, acontecerão na reta final de campanha.

Wilker Barreto admite que havia programado a visita de personalidades políticas para reforçar a própria campanha, mas, por conta da suspensão do pleito, desistiu da ideia. “Não vem ninguém da legenda nacional. Se Deus quiser, no segundo turno”, declarou.

Os candidatos Amazonino Mendes (PDT), Eduardo Braga (PMDB), Jardel Nogueira (PPL) e Rebecca Garcia (PP) não informaram sobre possíveis visitas de personalidades políticas à cidade.

