Lula diz não ter que explicar nada sobre 9 milhões depositados em previdência

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou na manhã desta sexta-feira, 28, que tenha que dar explicações sobre os R$ 9 milhões de uma conta no BrasilPrev, do Banco do Brasil, montante bloqueado por Moro. “Eu não tenho que explicar nada”, disse.

“Tenho 76 palestras feitas no exterior. O dinheiro entrou pelo Banco Central, está depositado no Banco do Brasil. Não tem conta na Suíça, a certeza da minha honestidade é que eu não depositei na Suíça”, disse à rádio Som Maior, de Criciúma, Santa Catarina.

O ex-presidente afirmou, ainda, que o juiz é quem “tem que explicar porque bloqueou um dinheiro que está na previdência privada”.

