Luiza Brunet voltará a desfilar no Carnaval do Rio após quatro anos

Luiza Brunet, 54, anunciou nesta segunda-feira (17) que vai voltar a desfilar pela Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio. A atriz e modelo estava afastada do evento há quatro anos.

O comunicado foi feito por Luiza em sua conta no Instagram. Junto, ela publicou uma foto de quando fez sua estreia no Carnaval, em 1982, ainda pela Beija-Flor.

“Era o ano de 1982 quando fui convidada pelo mestre Joãozinho Trinta para desfilar na sua escola, a Beija-Flor de Nilópolis. Foi mágico”, escreveu.

“Logo depois, recebi um convite irrecusável para sair como madrinha de bateria da querida Portela e sua imponente águia. Passei anos neste posto e me desliguei. Foi quando abracei a coroa da Imperatriz Leopoldinense. Retorno depois de quatro anos a desfilar na maior festa do Brasil”, completou.

Luiza foi madrinha da Portela de 1986 até 1994. No ano seguinte, assumiu o mesmo posto na Imperatriz Leopoldinense, onde desfilou até 2012 (com exceção de 2006 e 2007). Nesse período, participou das conquistas dos títulos de 1995, 1999, 2000 e 2001.

Em 2016, ela participou da novela “Velho Chico” (Globo), interpretando a prostituta Madá.

Folhapress