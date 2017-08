Luiz Castro vota e afirma que fez uma campanha limpa de ‘amarras’

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação Rede-PSOL, Luiz Castro, votou por volta das 8h50 deste domingo (6), no Centro Universitário Nilton Lins, localizado no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital. O candidato estava acompanhado de seu vice, João Tayah, e sua esposa.

Luiz Castro conversou com a imprensa no local de votação e afirmou que a expectativa é positiva. “Vamos de fato conseguir um objetivo importante. Nós implantamos aqui no estado do Amazonas, um espaço de resistência cívica. Independe do resultado, a vitória será nossa por questão das pessoas que acreditam que é possível fazer política com honestidade,” disse o candidato – que salientou ainda que fez uma campanha sem amarras.

O candidato e o vice aproveitaram para cumprimentar os eleitores no centro universitário – Samara Souza

Questionado sobre o tempo de campanha, o candidato afirmou que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cometeu uma injustiça, pois, diminuiu ainda mais o tempo de propaganda. “Nós só tivemos direito ao tempo do PSOL e não tivemos direito ao tempo da Rede, perdemos 7 segundos, por causa de uma interpretação equivocada dos magistrados,” relatou Luiz.

Luiz vai acompanhar ainda o voto de seu vice-candidato, e em seguida deve aguardar a apuração dos votos no comitê do partido, localizado na Rua Teerã, bairro Campos Elíseos.

