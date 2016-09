Luiz Castro leva propostas aos moradores do Morro da Liberdade

A Escola de Samba Reino Unido da Liberdade foi o ponto de concentração dos militantes da coligação REDE/PMN. Na caminhada pelas ruas do Morro da Liberdade, o candidato a prefeito e o vice Aglei Junior conversaram com os moradores e comerciantes do bairro.

Acompanhado do aposentado Marivaldo Gomes de Almeida, morador da comunidade há 56 anos, Luiz Castro, conversou sobre as propostas de uma nova forma de governar Manaus, com os moradores da rua Amazonas. Ele falou ainda sobre a formulação de políticas públicas de apoio ao pequeno e microempresário, para gerar emprego e renda nos bairros da cidade.

Em vários pontos de comércio, Luiz Castro foi questionado sobre os escândalos de corrupção no país. Ele afirmou que não abre mão de realizar uma gestão transparente, modernizando a administração para colocar na mão dos cidadãos, através da Internet, os processos de licitação, os contratos e compras feitas com dinheiro público.

Para o Luiz Castro, a caminhada no bairro foi bastante positiva pela recepção das suas propostas e pelo reconhecimento das pessoas, que o identificaram como o candidato que tem o pulso firme, para governar com a população.

Com informações da assessoria