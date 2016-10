Luiz Castro está otimista com ‘passagem’ para segundo turno

Por volta de 9h30, após aguardar na fila da zona 602, na Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, na Zona Centro Sul, o candidato à prefeitura de Manaus, Luiz Castro (Rede) confirmou seu voto. Após ir à urna e de maneira otimista, o prefeiturável falou com jornalistas sobre o resultado do pleito. O candidato também foi saudado por eleitores que por ali passavam.

“A expectativa é positiva, é a democracia e nós temos a visão de que estamos semeando, plantando o presente para colher no futuro. Qualquer resultado será uma grande vitória. Pois nós, do 18, trabalhamos com poucos recursos e sem acesso aos debates televisivos, mas tivemos uma coisa fundamental, a coragem, a fé e a decisão de falar verdade, de propor um plano de governo que dá para ser realizado com transparência. Por isso somente tenho a gradecer aqueles que estiveram conosco ao longo dessa jornada cívica. Aqui quero deixar um aviso e um grande abraço a toda população de Manaus, o de que jamais iremos desistir da democracia”, disse Castro.

Satisfeito com a participação no processo eleitoral municipal e confiante do trabalho realizado, Luiz Castro espera estar no segundo turno, mas caso isso não aconteça ele deve definir o apoio no decorrer da próxima semana.

“Temos o pensamento totalmente positivo. Vamos acompanhar as contagens dos votos com total confiança, mas caso não avancemos para o segundo turno nosso provável apoio será planejado a partir da próxima semana”, afirmou.

Castro acompanhará a apuração dos votos no comitê da coligação “Sim, é possível” da Rede/PMN, na rua Chico Bitencourt, n° 1512, no São Francisco, Zona Sul da cidade.

Por João Paulo Oliveira