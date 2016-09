Luiz Castro defende transparência na gestão da educação municipal

Rever os contratos de aluguel de imóveis usados como escolas, cujos valores extrapolam o preço de mercado, é um dos compromissos assumidos pelo candidato a prefeito de Manaus, Luiz Castro (Rede/PMN), na área de educação. Das 510 escolas municipais, 173 funcionam em prédios alugados.

A melhoria do ensino, segundo Luiz Castro, passa pela organização da gestão do setor, combatendo o desperdício de dinheiro público, para sobrar recursos para a construção de novas escolas, e proporcionar as condições necessárias para que os professores possam trabalhar com dignidade, auto-estima e valorizados, profissionalmente.

“O número de alunos por turma, também precisa ser reduzido”, observa o candidato.

A proposta da coligação para a educação, prioriza o investimento nos bairros mais carentes de Manaus, onde crianças e jovens vivem sob o risco social, da onda de violência, de marginalidade e de assédio do tráfico de drogas.

“Essa juventude precisa de educação de qualidade e de ocupação saudável com atividades culturais e esportivas”, defende Luiz Castro.

Em seu plano de governo, o candidato propõe a implantação do sistema de educação em tempo integral para atender crianças e adolescentes do ensino fundamental, com um amplo programa de projetos sócio culturais e esportivos de contra turno, que reforce as atividades pedagógicas e ampliem a prevenção da violência e da marginalidade.

De acordo com Luiz Castro, o sistema de educação em tempo integral deu certo em capitais como Recife (PE), reduzindo o índice alarmante de violência entre os jovens de famílias pobres.

Valorização dos professores

Dentro da proposta de melhoria da educação do município, o plano de governo prevê a revisão do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos professores, com enfoque para a valorização da especialização, melhorando a sua remuneração e fazendo cumprir a Hora de Tempo Pedagógico (HTP), na educação infantil e no ensino fundamental.

“Vamos enviar à Câmara Municipal de Manaus (CMM) um projeto que atualize a Lei 1.126/07, promovendo a melhoria do PCCR dos trabalhadores da educação, incorporando os avanços da legislação federal”, afirma Luiz Castro.

Ele propõe também a implantação do Programa Rede de Desenvolvimento e Educação, para promover a integração com as universidades, principalmente dos cursos de licenciatura, na geração de conhecimento cientifico de qualificação e de formação contínua dos profissionais.

A readequação do sistema de auxílio localidade, é outro ponto em destaque no plano de governo de Luiz Castro, a fim de estimular a atuação de professores qualificados, nos locais onde há carência destes profissionais, além da criação de um programa de estágio para professores auxiliares.

O candidato defende ainda a realização de processo seletivo de forma participativa e transparente para a escolha e contratação de gestor de escola.

Com informações da assessoria