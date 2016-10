Luiz Castro afirma que não vai apoiar nenhum dos candidatos à prefeitura de Manaus no segundo turno

O deputado estadual Luiz Castro divulgou, na noite desta quarta-feira (5), que o partido pelo qual é filiado, o Rede Sustentabilidade (REDE), não vai apoiar nenhum dos candidatos à prefeitura de Manaus no segundo turno das eleições municipais. A posição foi acertada após reunião com militantes do partido e a decisão de isenção no pleito foi por unanimidade.

Segundo Castro, mesmo já com o desejo de ficar alheio na corrida pela prefeitura no segundo turno, ele não quis impor nada aos demais filiados do partido e que, por isso, realizaram uma reunião com todo elo municipal do REDE para que todos pudessem se posicionar de forma clara e democrática.

“Seria profundamente contraditório nós apoiarmos aqueles que vimos como duas pessoas que fazem parte da mesma face da moeda. Eles estão em um grupo que está há mais de 30 anos no poder e que são ligados há grandes escândalos de corrupção”, disse o deputado.

De acordo com Castro, a orientação é que todos os militantes e apoiadores do partido não participem de nada envolvendo os dois candidatos.

“Não dá para distinguir um do outro, fazem parte do mesmo esquema que engana e manipula a população. O povo ainda se deixa enganar, mas sabemos que uma hora as pessoas vão perceber a verdade”, afirmou o ex-prefeiturável que, no primeiro turno, teve 20.290 votos, ficando em sétimo lugar.

Por Manoela Moura