Ludmilla e ‘monstros’ da toada se apresentam no Copacabana

A cantora Ludmilla será a grande atração da terceira edição do Planeta Boi Manaus, no próximo dia 3 de junho, no Copacabana, a partir das 21h. A apresentação, que anteriormente seria no Bumbódromo de Parintins, foi transferida para a capital pela empresa realizadora, Amazon Best.

Além da cantora pop carioca, o Planeta Boi Manaus III reunirá no mesmo palco os levantadores de toada Edmundo Oran e Israel Paulain, e ainda, os levantadores Sebastião Júnior e David Assayag, acompanhados pela Batucada e Marujada de Guerra, respectivamente, em uma verdadeira prévia do que o público vai assistir no Festival Folclórico de Parintins 2017.

Os ingressos do primeiro lote já estão à venda em Manaus, nos valores de R$ 30 (pista), R$ 60 (Área VIP), R$ 100 (Lounge Amazon Best) e Camarotes (R$ 2 mil – 15 pessoas).

De acordo com o empresário Valdo Garcia, diretor da Amazon Best, em comunicado, explicou que a Amazon Best continuará contribuindo para dar maior visibilidade ao Festival Folclórico de Parintins. “Vamos acompanhar a evolução e a recuperação da economia do município (Parintins), estudando a oportunidade de novos eventos futuramente”, declarou.

Ludmilla

Vivendo o auge de sua carreira, a cantora Ludmilla ficou conhecida em todo o Brasil por sua voz potente, carisma e a irreverência demonstrada no vídeo “Fala Mal de Mim”, publicado no Youtube em 2012, e que atingiu a marca de 15 milhões de visualizações, um recorde para a época.

O estilo descontraído já conquistou 23 premiações, ao longo dos cinco anos de carreira, entre eles o Rádio Awards Brasil, Caldeirão de Ouro, cantora revelação pela Revista Glamour, Melhores do ano do Faustão, Troféu Internet e Febre Teen, para citar alguns.

Disputadíssima para shows em todo o País, Ludmilla tem um set list que vai além do funk, flertando com o pop e o sertanejo. Entre seus sucessos estão “Hoje”, “Cheguei” e “24 Horas por Dia”.

O Planeta Boi é uma label criada pela Amazon Best, em 2003, em Parintins, reunindo toada de boi de Parintins, pop rock e música eletrônica.

Os ingressos para o Planeta Boi Manaus – 3ª. edição, já estão à venda, em Manaus e podem ser adquiridos na sede da Amazon Best (R. Rio Juruá, 95, Vieiralves); no Bob’s Eldorado (Av. Djalma Batista) e no dia do evento na portaria do Copacabana.

Com informações da assessoria