Ludmilla canta no Copacabana neste sábado

No novo single, “Sou eu”, lançado há pouco mais de dois meses a carioquíssima de 21 anos, Ludmilla, canta o verso “Atrevida. Eu tô livre, tô solta na pista. Desse jeito eu me jogo na vida e a festa vai até de manhã”. E é isso que a cantora de funk promete aos manauenses que comparecerem à Copacabana Chopperia, na avenida do Turismo, Zona Oeste da capital, no próximo dia 17.

“Vai ser babado. Tenho certeza que irão se divertir muito e eu espero todos vocês para dançar e cantar comigo”, convoca a cantora.

O “Made in Rio – Baile Funk”, além da cantora, vai trazer MC Catra e Nego do Borel. A festa está prevista para iniciar a partir das 22 horas.

Assista ao novo clipe da cantora:

Ansiosa pelo retorno à capital amazonense, Ludmilla destaca o carinho do público de Manaus e diz que quer surpreendê-los. “Sempre é uma alegria muito grande voltar em Manaus, amo essa cidade. É muito gratificante o carinho do público e eu só tenho a agradecer, por isso me cobro e me envolvo muito nas decisões sobre a minha carreira. Quero surpreender meus fãs”, disse a funkeira, afirmando que procura sempre melhorar os projetos que desenvolve e que também almeja seguir amadurecendo na profissão.

Nos cinco anos de carreira, Ludmilla já foi indicada para 23 premiações, faturando diversos deles como, cantora revelação em 2014 pela Rádio Awards Brasil; Caldeirão de Ouro, da Rede Globo, em 2014 e 2015; cantora revelação pela Revista Glamour; Melhores do ano em duas categorias; Troféu internet e Febre Teen.

Além dos prêmios já conquistados, a funkeira também conquistou um patamar financeiro desejado por muitas meninas da idade dela. Sobre os cifrões que existem em sua conta bancária, a cantora desconversa e diz que ainda tem “muita estrada pela frente, mas que já conseguiu dar uma vida confortável para a família”.

“Estou longe de ser rica, mas trabalho muito para conseguir isso. Um dia eu chego lá”, disse, às gargalhadas.

Mesmo com a agenda atribulada por conta dos inúmeros shows e apresentações em programas de TV, Ludmilla resolveu, há poucos dias, realizar o sonho da mãe, Silvana Oliveira, e inaugurou um salão de beleza. Na ocasião, “Lud” também lançou uma linha de Full lace, apliques feitos com cabelos humano e sintéticos.

“Era um sonho de família. O Full lace é uma técnica delicada de aplicação. Não é tão fácil assim mudar de cabelo, existe todo um processo. A aplicação é sob medida, fio a fio, em toda a área da cabeça. Eu escolhi, em conjunto com a minha equipe, ter diversos modelos, tamanhos e cores”, explicou a funkeira que disse não pretender investir em outros negócios. “Quero levar o Lud Hair Boutique para o Brasil todo primeiro. Deixar a mulherada linda, com um cabelo diferente todo dia”, completou.

Cheia de carisma e irreverente, Ludmilla não esconde a personalidade forte que tem e diz que as críticas em relação às vidas profissional e pessoal não lhe afetam.

“Temos que ser autênticos e lutar pelo que acreditamos. A lei é ser feliz acima de tudo”, afirma.

Rosianne Couto

Portal EM TEMPO