Luciano Rezende se reelege em Vitória

Luciano Rezende (PPS) conseguiu se reeleger em Vitória (ES), com 51% dos votos. Amaro Neto (SD) sai derrotado, com 48,9% dos votos.

O resultado reflete a disputa acirrada pela prefeitura da capital do Estado. No início da campanha, Rezende estava em segundo lugar nas intenções de voto, atrás de Neto, mas acabou na dianteira no primeiro turno.

Já às vésperas da votação no segundo turno, pesquisa Ibope apontou empate técnico entre os candidatos, após o candidato do Solidariedade subir seis pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

No primeiro turno, o atual prefeito teve 43,8% dos votos. Neto teve 35,3%.

O principal tema da campanha de Rezende foi o trabalho. Em seu programa de governo, o prefeito promete promover ações de capacitação e formação profissional.

O vice Sérgio Sá (PSB) completa a chapa. A coligação “Para Vitória Seguir em Boas Mãos”, que apoiou Rezende, é formada por 12 partidos (PPS, PSDC, PC do B, Rede, PHS, PP, PV, PSB, PROS, PRB, PPL e PEN).

Por Folhapress