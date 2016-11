Luciano Huck afirma que fatura de cartão que viralizou é falsa

Uma fatura de cartão de crédito atribuída a Luciano Huck está viralizando desde o fim da noite desta quarta-feira (2). Tudo por causa do valor alto: mais de R$ 281 mil. No entanto, segundo a assessoria de imprensa do apresentador, o documento é falso.

O frisson por causa da conta foi tanto que o nome de Huck foi parar nos ‘trending topics’ do Twitter, os assuntos mais comentados da rede, na noite desta quarta.

Entre os principais gastos do documento falso, estavam parcelamentos de passagens aéreas.

Alguns internautas não perderam a oportunidade para fazer piada. Um usuário do Twitter disse que mesmo o pagamento mínimo da conta falsa (R$ 42 mil) mudaria a vida dele para sempre.

Outro afirmou que Huck passa por um período de crise, afinal os R$ 281 mil da conta de outubro foi muito menor que os R$ 501 mil da fatura anterior.

Folhapress