Luau Cauxi reúne talentos do reggae, guitarrada e boi bumbá na Assinpa

A cantora Márcia Novo e as bandas Alaídenegão e Johnny Jack Mesclado recebem os reis da guitarrada, Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, do Pará; no dia 2 de dezembro, na primeira edição do Luau Cauxi. O evento será na Associação dos Servidores do Inpa (Assinpa), às 21h, e contará ainda com o DJ Tubarão, que comandará as pick ups nos intervalos entre as atrações. Os ingressos serão vendidos na bilheteria por R$ 20 até meia-noite. Após esse horário, a entrada custará R$ 25.

A festa, com decoração temática, será embalada ao som do reggae, ‘beiradão’, guitarrada e boi-bumbá. “Nosso trabalho com a Márcia Novo se aproximou quando produzimos o último CD da cantora. Criamos em estúdio e o resultado foi o estilizado disco ‘O Novo Som do Beiradão’. Daí para o Luau foi questão de tempo”, comenta Agenor Vasconcelos, baixista da Alaídenegão. “A participação de artistas do estado vizinho (Pará), Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro, deixa a noite especial e cheia de lambada e balanço bom para dançar”.

Banda

Recém-chegada de Alter do Chão, onde participou do Festival das Águas, a Alaídenegão está em estúdio, pré-produzindo o segundo álbum da banda pela Deckdisc. As 13 músicas que compõe o novo trabalho serão apresentadas durante o Luau Cauxi, como ‘Banzeiro’ e ‘Sempre Toca Um Carimbó’.

Márcia Novo

Radicada em São Paulo há três anos e produzindo o videoclipe de ‘O Som do Beiradão’, a cantora Márcia Novo estará na cidade especialmente para o evento. “Comecei minha carreira produzindo e cantando no Luau Márcia Novo e o público que frequentou esses eventos me cobrava até hoje. Acho que chegou a hora de trazer de volta essa festa temática”, afirma a artista.

“O show misturará clássicos regionais como ‘O banzeiro’, de Celdo Braga; ‘O Amor Está no Ar’, de Chico da Silva; toadas da década de 90 como ‘Paraponera’, de Chico da Silva; e ‘Requiem’, de Ronaldo Barbosa; e as mais pedidas do disco como ‘Cumbia Beiradão’, parceria com Marcelo Nakamura; e ‘Bariri vou lá’, do Marcelo Nakamura”.

Guitarrada

Já os convidados da noite, pai e filho, Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, do Pará, prometem um setlist de ritmos como lambada, brega, carimbo elétrico e guitarrada. A dupla chegou recentemente de um show no Canadá. Manoel Cordeiro é guitarrista e figura-chave na banda de Felipe uma vez que traz a experiência de quem contribuiu para consolidar a música feita na região Norte no mercado.

Atualmente, Felipe Cordeiro se prepara para lançar o primeiro DVD, ‘Brea Époque’, dirigido pelo jornalista Vladimir Cunha, em projeto do Natura Musical. O trabalho apresenta um show ao vivo e um documentário sobre a relação afetiva e musical do artista paraense e o diálogo com cena atual da música brasileira, com participação de Tulipa Ruiz, Kassin e Siba.

