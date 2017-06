Luau Cauxi 2 abre venda de ingressos em Manaus

Os ingressos antecipados para o ‘Luau Cauxi 2 – Lambada Quente’ já estão disponíveis para venda no quiosque Os Barés (Manauara Shopping), ao preço de R$ 20. O evento será nesta sexta-feira (9), a partir das 21h, na Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa)

Na segunda edição do luau, Márcia Novo, Alaídenegão, Nunes Filho, The Stones Ramos e a banda alagoana Figueroas farão uma mistura de ritmos como lambada, beiradão, brega, guitarrada e boi-bumbá. Nos intervalos entre as atrações, a pista ficará sob o comando do DJ Tubarão.

Márcia Novo

Anfitriã da festa, ao lado de Alaídenegão, Márcia Novo promete um show especial, com direito a performance de bailarinos e um bloco exclusivo de hits do Kaoma. A cantora amazonense, radicada em São Paulo, também está cheia de novidades, entre elas duas músicas na playlist da novela ‘A força do querer’, da Rede Globo.

“Recentemente duas músicas do meu último disco, ‘Bariri vou lá’ e ‘Cumbia Beiradão’, entraram na playlist oficial da novela ‘A força do querer’, criada pela Globo no Spotify. A playlist se chama ‘Noites no Norte’”, avisa a cantora.

‘Bariri vou lá’ e ‘Cumbia Beiradão’ estarão no repertório do show do luau, assim como as músicas do novo CD que será lançado no próximo mês. “Em julho vou lançar o meu novo trabalho, produzido por mim e Manoel Cordeiro, rei da guitarrada, que inclusive tocou na primeira edição do Luau Cauxi. Esse novo trabalho transborda uma Márcia conectada com a modernidade e ainda firme em suas raízes. O som é uma mistura de beats eletrônicos, com levadas de beiradão, lambada, boi bumbá e reggaeton”, adianta.