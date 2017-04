Luan é o jogador mais valioso do futebol brasileiro, diz site alemão

O meia-atacante Luan, do Grêmio, é apontado pelo site alemão Transfermarket como o jogador mais valioso que atua no futebol brasileiro. O atleta está avaliado em 12 milhões de libras esterlinas, cerca de R$ 46 milhões pela cotação atual.

Luan é apenas o 38º entre os brasileiros mais valiosos, mas todos à sua frente atuam no exterior. O brasileiro mais valorizado é Neymar (100 milhões de libras esterlinas, equivalente a R$ 389 milhões).

Na lista dos atletas que atuam no Brasil, Luan é seguido de perto pelo meia Lucas Lima, do Santos, e o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo. Os dois jogadores têm valor de mercado de 9 milhões de libras esterlinas, algo em torno de R$ 35 milhões.

Confira os mais valorizados do futebol brasileiro (em libras esterlinas), segundo o Transfermarket:

1º – Luan (Grêmio) – 12 milhões

2º – Rodrigo Caio (São Paulo) – 9 milhões

3º – Lucas Lima (Santos) – 9 milhões

4º – Maicon (SP) – 8 milhões

5º – Rafael Carioca (Atlético-MG) – 6 milhões

6º – Marcos Rocha (Atlético Mineiro) – 6 milhões

7º – Ramon Ábila (Cruzeiro) – 6 milhões

8º – Federico Mancuello (Flamengo) – 6 milhões

9º – Douglas (São Paulo) – 5,5 milhões

10º – Fernando Bob (Ponte Preta) – 5,5 milhões