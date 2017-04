Lóris Cordovil é parcialmente interditada para obras

A Avenida está com o trânsito parcialmente interditado em um trecho da faixa no sentido centro/bairro, para obras de recuperação da via. Durante a interrupção temporária, o trânsito está sendo desviado com a orientação dos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Quem segue pela avenida Lóris Cordovil, em direção ao bairro Alvorada, vai ser direcionado para a Av. Belmiro Vianez, em seguida para a avenida Pedro Teixeira e vai acessar depois a avenida Dom Pedro. No sentido bairro/centro, o itinerário permanece inalterado.

A obra na avenida Lóris Cordovil foi iniciada na segunda-feira, 10/4, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), de forma emergencial, para a recuperação do pavimento. A via no sentido centro/bairro sofreu um desmoronamento da contenção lateral devido a um gabião, que cedeu após forte chuva ocorrida na cidade no último dia 5 de abril.

Um muro de alvenaria existente na calçada também cedeu, agravando o assoreamento no igarapé dos Franceses. A situação atingiu não só o pavimento, mas também a base e a sub-base da via.

Por ser uma pista de grande fluxo de veículos, os serviços foram iniciados emergencialmente. Os trabalhos estão na etapa da limpeza do igarapé, devido ao acúmulo de lixo no local. Em seguida será feita a recomposição do muro de contenção em gabião e a estruturação do apoio da estrutura construída. A via também deverá receber nova pavimentação.

