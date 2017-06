Lorena Simpson volta a Manaus em show inédito

A cantora e dançarina Lorena Simpson se apresenta neste sábado (3) no Cabaret Night Club (rua Barroso, 293 – Centro), a partir das 23h, ao lado do DJ carioca Filipe Guerra, com quem a artista lançou parcerias de sucesso.

De acordo com Lorena, o repertório da noite contará com os hits lançados com o DJ como “Can’t Stop Loving You”, “Brand New Day” e “Breathe Again”, bem como as músicas mais recentes como “Shake It Out” e “Nothing Like Us”, última colaboração lançada pela dupla que dá nome à tour cumprida pela cantora neste ano.

Ela afirma que no momento, está apenas cumprindo agenda de shows da turnê, que inclui performances com bailarinos e músicas já conhecidas do público manauara. Por enquanto, ela adianta que pretende trabalhar na composição de novas canções. “Espero surpreender a todos”.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos hoje (2) durante o horário de funcionamento da boate ou no dia do evento. O custo até a meia-noite é de R$ 30 (pista), R$ 50 (área VIP) e R$ 70 (camarote). Após esse horário, os preços sobem respectivamente para R$ 40, R$ 70 e R$ 100. Mais informações podem ser obtidas pelo número 98148-4443.

Retorno

Sobre a volta à cidade natal, Lorena Simpson declara a importância de revisitar as suas raízes. “Para mim, é muito significativo voltar para Manaus e pensar na época em que eu sonhava com tudo isso que eu estou vivendo hoje. Rever os amigos, a família e conversar sobre as nossas vitórias. Além disso, o contato com a natureza me renova”.

A artista também frisa o quão relevante é responder aos seus admiradores. “Sejam daqui ou de qualquer outro lugar, eu estou sempre em contato com os fãs pelas redes sociais. Há quem diga que eu sou acessível demais. Mas eu vejo o que eles escrevem, as fotos e os recados que mandam. Assim como eles me veem, quero que eles saibam que eu também os vejo”, ressalta.

Carreira

Nascida em Manaus, Lorena Braga Gomes Simpson iniciou a trajetória artística como bailarina da cantora pop Kelly Key no ano de 2006. Dois anos depois, se lançou no cenário musical com o single “Feel Da Funk”, por meio do qual alcançou a 26ª posição no Hot Club Dance Play brasileiro. A primeira parceria com Filipe Guerra veio em 2009, com “Can’t Stop Loving You”, que trouxe sucesso à Lorena na música eletrônica. Em 2013, lançou um EP homônimo, com quatro faixas.

Kássio Nunes

EM TEMPO