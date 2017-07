Longe dos ‘velhos caciques políticos’, Luiz Castro diz que nunca mais volta ao grupo

Com um discurso pautado pela transparência e ética, o candidato da coligação que abrange os partidos Rede e Psol, Luiz Castro, afirma que o modelo atual de gestão pública adotado pelos políticos que governam o Estado está ultrapassado e afirma isso com a força de quem rompeu com os “velhos caciques” há 12 anos. Atualmente deputado estadual, ele afirma que o segredo é pautar uma administração com pessoas honestas e sem corrupção.

EM TEMPO – Pelo segundo ano consecutivo, o senhor disputa uma eleição majoritária. Qual sua experiência no Poder Executivo?

Luiz Castro – Eu já fui prefeito do município de Envira, em dois mandatos que não foram subsequentes: um foi de 1983 a 1988 e, outro em 1993 a 1996. Como reflexo do meu trabalho em Envira como prefeito, fui escolhido pelas lideranças da sociedade civil e de vários municípios do Juruá para ser um representante da calha do Juruá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Em uma pesquisa na época, o nível da minha aceitação era superior a 90%.

EM TEMPO – O senhor tem afirmado nessa campanha que há 12 anos atua como candidato independente. Mas, no passado, já compôs com políticos que hoje o senhor combate. Por que essa decisão?

LC – Meu primeiro mandado como deputado foi em 1998 e já é minha terceira eleição como oposição, algo que acontece pela primeira vez na história do Amazonas, depois de Getúlio Vargas, que um deputado de oposição foi eleito seguidas vezes pela oposição. A minha vida é cheia de situações diferenciadas. Embora tenha sido um parlamentar que participou da base de apoio no passado, eu me desliguei em 2005 e me tornei um político afastado do grupo dominante e não pretendo me associar nunca mais a esse grupo. Comigo não vai ter esse negócio de milho nem de fubá, a coerência eu levo a sério, assim como minha honra.

EM TEMPO – O senhor já foi aliado tanto de Eduardo Braga quanto de Amazonino Mendes, seus adversários nessa disputa. O que aconteceu?

LC – Após Eduardo Braga sair do PPS e ir para o PMDB, eu continuei no PPS e passei a fazer oposição. No início do governo do Eduardo, a gente percebia que ele tinha um perfil de renovação política, e acreditamos nisso, mas depois percebemos que ele continuava com a mesma cultura atrasada, com uma roupagem mais moderna que o Amazonino Mendes (PDT), sendo que, no fundo, a essência é a mesma que vem desde o Gilberto Mestrinho. Essa escola política ficou atrasada. Ela é arcaica em todo o Brasil e o resultado que já produziu não é vantajoso.

Nós temos amostragem que identifica o Amazonas em 24º lugar na pior renda familiar, abaixo do Piauí; temos os maiores indicadores de Aids e tuberculose; os nossos indicadores da violência estão cada vez maiores e temos Manaus entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Então, temos um fracasso desse modelo de administração. São nos erros acumulados ao longo dos anos que percebemos um pequeno grupo da sociedade mais rico e a grande maioria da população mais pobre.

EM TEMPO – Qual o modelo de gestão que o senhor, como candidato a governador, acredita que deve ser mudado?

LC – O modelo de desviar os recursos prioritários que deveriam estar na saúde, na educação, na segurança pública e na geração de emprego e renda para contratos superfaturados, é um modelo que precisa mudar no Brasil e no Amazonas. A Lava Jato mostra o desastre que tem sido esse modelo de apropriação indevida da vontade de povo em função de interesse de uma minoria.

Eu penso e tenho atitudes diferentes, sou uma pessoa que não tem um processo por impropriedade, detesto propina e acho que já está na hora de mudar. Por isso, estamos colocando o nome da nossa coligação com esse simbolismo: O começo de uma grande mudança. Já ocupei cargo executivo e fiz sem roubar.

EM TEMPO – E como foi esse processo de se tornar um político independente?

LC – A partir do momento que resolvi deixar o comando da Secretaria de Estado da Produção Rural no governo Braga. Me afastei e me tornei um político independente, como estou há 12 anos, com total independência, coerência, sem nenhuma subordinação ao grupo dominante que está aí, há 34 anos. Eu entendi que não há futuro bom para o Amazonas sob o comando dessa escola política, ela está cada vez mais prejudicando a sociedade amazonense, manipulado interesses que não são do povo.

Henderson Martins

EM TEMPO