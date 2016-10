Lollapalooza divulga programação por dia; Metallica e The xx abrem festival

Após anunciar Martin Garrix e Jimmy Eat World como as atrações que faltavam em seu line-up, o Lollapalooza Brasil divulgou nesta quarta-feira (19) a programação de cada dia de sua próxima edição.

Metallica e The xx serão os headliners da abertura, enquanto The Strokes e The Weeknd se apresentam no dia seguinte.

O Lolla Day, que permite a entrada em apenas um dia do evento, está à venda por R$ 540 (inteira). Já para conferir as bandas nos dois dias de festival, os fãs terão de desembolsar R$ 920, valor integral do Lolla Pass.

Além das atrações principais, tocam os irlandeses do Two Door Cinema Club, os californianos do Rancid e os britânicos do Duran Duran.

Entre os brasileiros, estão Céu, Criolo, Jaloo e Baianasystem. Ao todo, serão mais de 45 artistas distribuídos entre quatro palcos.

O evento acontece nos dias 25 e 26 de março de 2017, novamente no Autódromo de Interlagos.

Em sua última edição, realizada em março deste ano, cerca de 170 mil pessoas compareceram aos dois dias de evento, que contou com 54 atrações e 60 horas de música ininterruptas.

Por Folhapress