Lojistas esperam alta de 50% nas vendas do Dia dos Pais

Lojas do centro de Manaus já se preparam para as vendas voltadas para o Dia dos Pais – fotos: Arthur Castro

Apesar de ser considerada uma data pouco expressiva para o comércio, o Dia dos Pais – que será comemorado em 13 de agosto – deve incrementar as vendas das lojas especializadas em artigos masculinos. Alguns lojistas projetam crescimento de até 50% e já preparam descontos e campanhas.

O presidente da Associação do Comércio do Amazonas (ACA), Ataliba Filho, afirma que o setor, como um todo, deve se manter estável na data. “As lojas setoriais podem ter uma expectativa melhor justamente porque têm produtos especificos para o público masculino. Porém, como um todo, o comércio no Dia dos Pais não terá reflexo significativo como no Dia das Mães e no Natal”, destacou.

O gerente da loja de calçados Di Santini, Pedro Henrique, acredita que a loja terá um crescimento de ao menos 20% em relação ao ano passado, quando o incremento foi de quase 30%, mesmo no auge da crise econômica. “O crescimento deve ser menor, talvez pelas questões políticas e a situação financeira do pais e do Estado”, disse.

O gerente confirma que o setor de calçados é um dos que mais lucram nessa data. Segundo ele, uma das estratégias da loja para o período é a parceria com a marca Grendene. No caso da Di Santini, quem comprar uma sandália Grendene ganha uma carteira de brinde. “Sandália masculina é a que mais sai nesta época. A pessoa não quer dar um sapato caro, então escolhe esse tipo de presente mais em conta”, disse.

Lojistas apostam também nos descontos como forma de atrair a clientela

Pedro Henrique conta ainda que os preços dos presentes têm caído nos últimos anos para valores mais em conta, que não chegam a R$ 100, como era antes.

A funcionária Alexssandra Cavalcante, da loja Boticário, no Centro, afirma que apesar dos homens não consumirem tantos cosméticos como as mulheres, no Dia dos Pais, as mulheres, filhas ou mães fazem questão de presentear o público masculino com os produtos que elas conhecem como ninguém. “Sem citar números, a nossa expectativa é que, este ano, as vendas superem as do ano passado, quando, devido à crise, o resultado foi insatisfatório”.

O plano estratégico de promoções e campanha para o Dia dos Pais do grupo iniciará no próximo dia 24 e vai até o dia 13 de agosto, destacando kits de perfumaria masculina nos quais os pais poderão economizar até 50%. Por exemplo, o kit Malbec – o qual apenas o perfume custa entre R$ 124 e R$ 134,90 -, se a pessoa levá-lo com quatro produtos da linha, pagará R$ 179.

Alguns empresários projetam crescimento de até 50% nas vendas

Estoque

O gerente Marcelo Stone, da loja Laguna Beach voltada para moda masculina, espera que as vendas aqueçam já no início de agosto. A estimativa de crescimento é de 50% em relação ao ano passado. “Ano passado, o grupo teve queda de 20% nas vendas. Mas, neste ano, temos melhorado o nosso mercado gradativamente”, revelou.

Para atrair os clientes, a Laguna preparou todo o estoque com um desconto de 20%, em roupas, acessórios e até calçados. “Estamos com o estoque abastecido. A nossa loja, por ser voltada estritamente para a moda masculina, tende a ter melhor resultado em datas segmentadas para o homem, como Dia dos Pais”, concluiu Stone.

Joandres Xavier

EM TEMPO