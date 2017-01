Lojistas entram ‘na onda’ das promoções

Para driblar a queda nas vendas nos meses de janeiro e fevereiro, 65% dos lojistas de Manaus já aderiram às campanhas de desconto, que são comuns no comércio local nesta época do ano. Entre os produtos que estão com redução, há itens acadêmicos, como cadernos e mochilas escolares.

Nas lojas da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, os abatimentos chegam a 70% em produtos variados. Além dos descontos, as lojas dão aos clientes a oportunidade de parcelar as compras e sem juros.

De acordo com o presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba Antônio Filho, o objetivo da campanha é arrecadar um recurso a mais, liquidar o estoque que ficou do ano passado e atrair o máximo número de clientes com estratégias de descontos e promoções.

A ideia, segundo o presidente da ACA, surgiu após o comércio local avaliar as promoções dos Estados Unidos promovidas na capital amazonense, como a “Black Friday”.

“Os norte-americanos usam essas promoções para trocar o estoque por conta da mudança de estação. No nosso caso, adaptamos como descontos para os produtos no período escolar e para zerar o que ficou no estoque”, explicou o presidente da ACA.

Ataliba disse ainda que os descontos podem trazer um crescimento nas vendas no comércio local de até 60%, tanto no comércio do centro da cidade quanto nas lojas localizadas nos shoppings. Segundo o presidente da Aca, este é o primeiro ano que acontece a campanha de descontos.

Adaptação

O gerente Azael Garcia, 28, da loja Blue Fashion, localizada na avenida Marechal Deodoro, Centro, informou que a loja vem se adaptando às exigências dos clientes, que neste período de férias escolares vêm à procura de descontos e promoções.

De acordo com o gerente, o material estocado por um período mais logo deverá receber um desconto ainda maior, que poderá chegar até a 50% de desconto.

Azael disse ainda que o cliente vai encontrar na loja, além dos descontos das roupas de 20% a 30% de desconto, um amplo material na exposição com reduções de 10% de descontos ou até na metade do preço. “É com esse diferencial que conseguimos atrair os clientes. Vamos oferecer, também, compras parceladas em até quatro vezes no cartão sem juros”, disse.

Em relação ao mesmo período do ano passado, Azael informou que as vendas diminuíram cerca de 30%, e a expectativa é que aumento no procurar pelos produtos na volta às aulas.

