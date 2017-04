Lojistas adotam horário diferenciado no feriado

Os lojistas do Centro e dos shoppings de Manaus vão adotar horário especial de atendimento nesta sexta-feira (21), durante o feriado do Dia de Tiradentes. De acordo com a Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio), o comércio varejista e atacadista da capital amazonense vai atender das 9h às 13h.

Já as lojas dos shopping centers, praticamente todas, vão abrir só pela parte da tarde, enquanto as praças de alimentação, em sua maioria, começarão a funcionar a partir das 12h.

Na sexta-feira (21), as lojas do Amazonas Shopping vão abrir das 10h às 22h, enquanto que as do ViaNorte funcionarão das 12h às 22h e as do Manauara, das 13h às 21h (âncoras) e das 14h às 21h, as lojas satélites. Nos shoppings Ponta Negra e Sumaúma, as lojas vão funcionar a partir das 14h às 21h, assim como no Manaus Plaza, que abrirão às 14h, porém, elas ficarão abertas até as 20h, enquanto que no Millennium o atendimento será das 14h30 às 20h. Por sua vez, as lojas do Studio 5 abrirão das 15h às 21h.

Lazer e alimentação

Quanto às áreas de lazer e as praças de alimentação, praticamente, todos os shoppings adotaram o mesmo horário. As exceções são o Amazonas Shopping, que abrirá das 10h às 22h, e o Manaus Plaza, cuja praça de alimentação funcionará das 11h às 21h.

As áreas de lazer e as praças de alimentação dos shoppings Manauara, Millennium, Ponta Negra, Sumaúma e ViaNorte vão abrir das 12h às 22h, enquanto que as do Studio 5 ficarão abertas para o público das 12h às 21h.

EM TEMPO