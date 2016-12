Lojas são autuadas por poluição sonora no Centro

Pelo menos nove lojas foram autuadas e tiveram as caixas de som apreendidas por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), na manhã desta quarta-feira (21), durante uma operação contra poluição sonora no Centro de Manaus. O objetivo da ação é trazer tranquilidade para os consumidores que vão à área central para fazer as compras dos presentes de Natal e do Ano Novo.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, os lojistas receberam as autuações e têm o prazo de 20 dias para comparecerem na sede da secretaria, onde apresentarão as defesas. Os recursos serão julgados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Comdema).

A reportagem do EM TEMPO flagrou o momento em que funcionários de lojas, situadas na rua Marechal Deodoro, viram a chegada dos fiscais e retiraram ‘às pressas’ os expositores que estavam na frente dos estabelecimentos.

Veja vídeo

A assessoria informou que esse tipo de irregularidade não é fiscalizado pela Semmas, mas sim pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Apenas as lojas que utilizam caixas de sons foram autuadas.

O Código Ambiental municipal de Manaus permite o som ambiente dentro dos estabelecimentos, mas não o uso de caixa de som em alto volume, como forma de atrair os consumidores.

A ação contou com a participação de 15 pessoas, entre fiscais da Semmas, guardas municipais, policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar. Os servidores fiscalizaram as lojas situadas na Marechal Deodoro e na avenida Sete de Setembro e a inspeção deve durar até o fim da tarde.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO