Lojas fazem liquidação pós-Natal para queimar estoque

Apesar do movimento, ainda bastante tímido, nesta segunda-feira (26), os lojistas e comerciantes do Centro de Manaus apostam em liquidações e promoções de até 20% de desconto para atrair clientes. Para não ficar com produtos estocados por mais um ano, a palavra de ordem é “queimar o estoque”.

Faltando menos de uma semana para a virada de ano, o comércio tem expectativa de crescimento nas vendas, e se preparam para atender clientes que deixaram para fazer as compras esperando as promoções do pós-natal.

O gerente da Loja Shop do Pé, localizada na avenida Eduardo Ribeiro, Joel de Souza, 36, explicou que a loja sempre faz ações e promoções na semana que sucede o Natal. Umas delas, segundo o gerente, é a campanha ‘Limpa Tudo’, que oferece 20% de desconto em qualquer produto da loja.

A gerente da loja de Asya Fashion, localizada na avenida Marechal Deodoro, Centro, Márcia Adriana, 33, informou que a empresa teve uma venda aquecida na semana de Natal. Para esta semana, a gerente explicou que estão preparando promoções de 20% de desconto em toda a mercadoria.

A autônoma Jane Brelaz, 38, explicou que o preço salgado e o intenso movimento no comércio do Centro, fez com que ela deixasse para fazer as compras na semana depois do Natal. Jane Brelaz relatou que encontrou várias promoções e liquidações, em especial, nas peças de roupas.

Promoções

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Ralph Assayag, informou que os clientes sempre deixam para fazer as compras na última semana do ano e que os lojistas deverão apostar em liquidações para queimar o estoque. O presidente da CDLM, explicou que a metodologia de liquidação do comércio é bastante diversificada e vai depender da quantidade do estoque.

“Se deixar no estoque é prejuízo. Se o lojista tiver um estoque grande, por exemplo, ele poderá fazer descontos de até 50%. Essa semana é de queimar o estoque, se ficar com produto estocado por mais um ano é mais difícil”, disse Ralph.

Confira os vídeos abaixo

Henderson Martins

Jornal EM TEMPO