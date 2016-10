Lojas do Centro e Shoppings anunciam horários de funcionamento no feriado do aniversário de Manaus

Na tarde desta sexta-feira (21), a Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio) informou os horários de funcionamento do comércio na região do Centro da capital amazonense e shoppings localizados em todas as zonas para o feriado da próxima segunda-feira (24), dia do aniversário de 347 anos de Manaus.

Segundo a entidade, as lojas do Centro irão funcionar entre 9h às 13h. Já os shoppings vão trabalhar em horários especiais e diferenciados. Confira lista dividida por zona.

Centro

Todos os setores do Solimões Plaza funcionarão entre 9h às 15h.

Zona Centro-Sul

O mais antigo shopping de Manaus, o Amazonas Shopping, localizado no Parque Dez de Novembro, terá suas lojas disponíveis entre 12h às 21h. Áreas de lazer e praça de alimentação funcionarão entre 12h às 22h.

Localizado no Nossa Senhora das Graças, o Manaus Plaza disponibilizará suas lojas entre 14h às 20h. Praça de alimentação funcionará entre 11h às 21h.

Na Chapada, o Millennium terá suas lojas disponíveis entre 14h às 20h. Áreas de lazer e praça de alimentação funcionarão entre 12h às 22h.

Zona Leste

Localizado no bairro do São José, o UAI Shopping terá suas lojas disponíveis entre 14 às 20h. Áreas de lazer e praça de alimentação funcionarão entre 12h às 21h.

Zona Norte

O ‘caçula’ dos shoppings da capital, o Via Norte, no Monte das Oliveiras, terá todos seus setores em funcionamento entre 12h às 22h.

Opção de passeio aos moradores da Cidade Nova, o Sumaúma terá suas lojas disponíveis entre 12h às 21h. Áreas de lazer e praça de alimentação irão funcionar entre 12h às 22h.

Zona Oeste

Localizado na área nobre da cidade, o Ponta Negra terá suas lojas abertas entre 14h às 21h. Áreas de lazer e praça de alimentação funcionarão entre 12h às 22h.

Zona Sul

No Distrito Industrial, todos os setores do Studio 5 estarão disponíveis entre 10h às 22h.

Demais

Os cronogramas de funcionamento do Shopping Cidade Leste, no Tancredo Neves e Manauara Shopping, no Adrianópolis, não foram informados.

Com informações de assessoria