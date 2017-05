Lojas de shopping em Manaus vão adotar preços sem impostos na quinta

A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), em parceria com o Amazonas Shopping, realiza nesta quinta-feira, 1º de junho, a 7ª edição do Dia da Liberdade de Impostos (DLI). Neste dia, no período de 10h às 22h, os lojistas do centro de compras que aderirem à campanha irão deduzir os impostos do valor dos produtos, vendendo-os pelo preço real. A ação é uma forma de protesto contra o alto peso da carga tributária no país.

Mais de cinquenta lojas do shopping, de vários segmentos, já confirmaram participação na campanha. São lojas de calçados, vestuário, eletroeletrônicos e restaurantes. Este ano, a ação será realizada simultaneamente na capital de 12 estados brasileiros – Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O coordenador da CDL Jovem, Erick Bandeira , explica que a quantidade de impostos pagos equivale ao trabalho dos brasileiros, contando do dia 1º de janeiro a 1º de junho. “São 151 dias do ano trabalhados apenas para pagar impostos”, destacou.

Ele afirma que metade do valor de alguns produtos, algumas vezes até mais do que isso, é referente somente aos impostos cobrados. Um videogame, por exemplo, tem 72% de imposto embutido no seu preço. A cerveja tem 55%, sapatos 58%, celular 33% e picolé 38,6%.

A CDL Jovem Manaus, que antes realizava a campanha somente em postos de combustíveis, passou a inovar desde 2016, levando-a ao shopping e virando case nacional. Em 2017, diversas outras capitais brasileiras também promoverão a campanha em centros de compras.

CDL Jovem

CDL Jovem Manaus

É um movimento de empreendedores que atua na formação e no desenvolvimento do jovem empresário através da integração de ideias, conceitos e, sobretudo, experiências, visando a evolução da classe empresarial da capital do Amazonas.

Para ingressar à entidade é necessário ter idade mínima de 17 anos e no máximo 36 anos e demonstrar capacidade e maturidade para contribuir de forma positiva com o grupo, ser empresário, herdeiro e associado à CDL Manaus.

